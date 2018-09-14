А проблемы решают по — разному… Именно об одной такой типовой казахстанской семье, в которой многие семьи узнают свою, рассказывает комедия «ӘКЕСІНІҢ БАЛАСЫ». Премьера ситкома состоялась 11 сентября на «Седьмом канале».

Что для нас семья? Как минимум – папа, мама и ребенок. Где папа – работает, мама – ведет хозяйство, а ребенок – играет роль центра земли. Такая классическая модель семьи является типовой для казахстанцев и крайне редко система дает сбой. Именно по такой знакомой схеме и жила среднестатистическая казахстанская семья Калиевых, пока отец семейства не потерял работу. Перебравшись в Астану из родного города, Талгат планировал начать работать в компании и купить собственное жилье, но судьба распорядилась иначе. Оставшись на съёмной квартире, в чужом городе, без работы, с ребенком и женой на руках, Талгат не опускает руки. Вместе со своей супругой и сыном, они, на протяжении всего сериала, показывают как можно выйти из любой жизненной ситуации.

Центром земли в семье Калиевых является обаятельный пятилетний мальчишка по имени Расул. Именно он станет главным героем сериала «ӘКЕСІНІҢ БАЛАСЫ», вокруг него будут происходить смешные и порой нелепые ситуации. Расул любознательный и добрый мальчик, с открытым и решительным характером, с удивительной способностью постоянно попадать в разные удивительные истории. Он, как и все остальные дети, пытается познать окружающий мир, понять как все в нем устроено и много мечтает. Особенностью Расула является, то что малыш продвинут не по годам, у него даже есть собственная страничка в Instagram. Чтобы позволить юному актеру максимально раскрепоститься на площадке, чувствовать себя и играть естественно, решением создателей проекта стало оставить его персонажу его же имя, настоящее имя мальчика, сыгравшего главную роль — Расул Бауыржан.

Родители Расула – это обычная семья, с такими же хлопотами и заботами, как и у остальных семейных пар их возраста. Оставшись без работы, Талгат вынужден сидеть дома и присматривать за сыном Расулом. Конечно же, он не забывает и о своей главной мечте — это найти работу и купить хорошую квартиру, чтобы обеспечить семейству комфортную жизнь. Благодаря своему отличному чувству юмора и позитивному взгляду на жизнь, Талгат не унывает, и все свое время решает посвятить воспитанию своего сына, чтобы сделать из него настоящего мужчину. Супруга Талгата Алия работает в банке, и несмотря на серьезную работу и большую занятость, является примерной хозяйкой и хранительницей очага, любящей превносить чистоту и уют в свое хоть и маленькое, но горячо любимое семейное гнездышко.

Ситком «ӘКЕСІНІҢ БАЛАСЫ» расскажет об актуальных проблемах обычных казахстанских семей, расскажет о сомнениях, которые волнуют родителей в воспитании ребенка, об их страхах и переживаниях, об их радостях и победах. Каждый родитель желает своему чаду всего самого наилучшего и делает для этого все возможное. Нет единственно правильного метода воспитания или специальной инструкции как быть идеальным родителем. Это проект, который даст зрителям ощутить поддержку и почувствовать, что они не одиноки в своих бытовых проблемах и приятных хлопотах, связанных с воспитанием детей. Сериал «ӘКЕСІНІҢ БАЛАСЫ» поможет зрителям взглянуть на все хлопоты новым взглядом, через призму юмора и быть может поможет найти верное решение.

Проект завораживает своей искренностью и естественной детской непосредственностью главного героя и позволяет зрителю будто бы самому вновь попасть в детство и на мгновение забыть о всех мирских заботах.

Добрые семейные проекты о вечных ценностях всегда являлись фишкой «Седьмого Канала». В новом телевизионном сезоне, по доброй традиции «Седьмой канал» сохранит в своем эфире извечные семейные ценности. Телеканал продолжит зажигать новые звезды и продолжит говорить в своих проектах о семье, любви и уюте.

Седьмой Канал — хорошо вместе!