Скандалы, интриги, расследования… Все о казахстанском шоу-бизнесе без купюр — в смелом проекте «Седьмого канала» — Гу Гу Лет. В новом сезоне программа удивит еще более дерзким подходом, провокационными материалами, а главной интригой сезона стала – смена ведущей.

Гу Гу Лет – это ответы на все каверзные вопросы, это все то, что скрыто от обычных зрителей. В каждом выпуске помимо спонтанных, смешных и интригующих вопросов ведущей, зрителей ждут не менее неоднозначные реакции на эти вопросы от казахстанских селебрити. Даже через скандалы проект рассказывает обо всем, что хотят от нас скрыть.

В новом сезоне Гу-гу Лет вместо бессменной ведущей Анары Батырхан пришла не менее яркая, харизматичная, эксцентричная и талантливая актриса Мадина Оспан. Новая телеведущая известна зрителям «Седьмого канала» канала по скетчкому «Q-елі», где она сыграла роль молодой жены. Также поклонники творчества Мадины могли видеть ее в полнометражной картине Дархана Саркенова «Ұлы дала комедиясы», где начинающая актриса дебютировала вместе с известным эстрадным исполнителем Торегали Тореали, сыграв его возлюбленную. В новом сезоне, от Мадины Оспан ни одна знаменитость не уйдет не ответив на все ее каверзные вопросы о личной жизни, о дружбе, о предательстве, о свадьбе или о разводе. Она желает знать все обо всех! И далеко не каждой звезде получится уцелеть от зоркого взгляда и обаятельной улыбки ведущей.

«В качестве новой ведущей мы хотели взять человека, которая бы не просто хорошо говорила на казахском, но в первую очередь думала на казахском языке. Мы рассматривали вайнеров, популярных девушек с инстаграм, даже журналисток», — отмечает продюсер проекта Зарина Муслим. — Оказывается, чтобы быть настоящей «заводилой» очень важно иметь навыки актерского мастерства. Почему Мадина была лучше остальных претенденток? Ответ прост: у нее склад ума настоящего журналиста и нереальная харизма. Если ей поставить правильную задачу – она с лёгкостью с ней справится, в момент интервью она налету сама может придумать вопросы и задать знаменитости. На кастинге Мадина сразу себя показала, ведь помимо красивой внешности у нее очень высокий интеллект. А это очень важно ведь, когда ведущий не понимает, что написано в сценарии, а просто зубрит текст, то это видно всегда. Хочу отметить, что из Мадины поучился бы очень хороший корреспондент серьезной программы (улыбается)».

Уже в эту пятницу в 19:30 в программе Гу Гу Лет на «Седьмом канале» зрители побывают на дне рождении Айкына Толепбергена, где артист в окружении второй жены Жулдыз презентует свой новый клип с ее участием. Гости праздника отметили округлившийся живот супруги и пока пришедшие гадали ждать ли в скором времени пополнения в семье Айкына, журналист Гу Гу Лет узнала все подробности от первоисточника. Отметим, что ровно три года назад Айкын уже был в аналогичной ситуации, где на своем собственном празднике презентовал свой новый клип с супругой, но с какой? Тогда в клипе приняла участие первая супруга Айкына, которая также находилась в интересном положении. Получается, что история повторяется? На празднике присутствовала и Баян Алагузова, которая поднимая бокал за именинника, обратилась к Айкыну со словами оберегать и не обижать свою супругу. Кстати, эти же слова услышал и супруг бывшей подопечной Баян Алагузовой – Даурен Айдаркулов, женатый на Акботе Сейтмагамбет.

В программе, зрители также узнают новые подробности от казахстанских артистов по ситуации с осужденной коллегой Гаухар Алимбековой, расскажут о звездных диетах, детях и о том, кто из казахстанских исполнителей увлекается плагиатом.