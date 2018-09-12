Аномалии на Земле не перестают удивлять, в Африке произошли невероятные природные изменения, которые затронули бедных животных. В заповеднике Sneeuberg Nature Reserve, расположенном в Южно-Африканской Республике, выпал снег, передает ysia.ru.

В Сети появились фото жирафов и слонов, идущих на фоне деревьев, покрытых толстым слоем снега.

Синоптики предполагают, что холодный фронт мог прийти в Африку из Европы. Напомним, что в конце августа в некоторых странах Европы изнурительная жара неожиданно сменилась резким похолоданием и снегопадами. В горах Австрии, Германии, Швейцарии и Италии высота сугробов местами достигала 40-50 сантиметров.

В июле аномальный снег выпадал на юго-западном побережье ЮАР, где расположен Кейптаун. 10-сантиметровый слой снега более чем удивил жителей, позже улицы города превратились в реки с грязной водой. Из-за этого на дорогах образовались значительные пробки. Град, выпавший в городе, убил птиц и цветы на туристическом рынке.