Фотография казахской бабушки с бородой появилась в новостях зарубежных СМИ о ликвидации террориста.

Несколько СМИ, публикующихся в Иране, назвали героиню репортажа Sputnik Казахстан, 70-летнюю Мухтабару Тораеву, проживающую в Туркестанской области, лидером террористической группировки ИГ*, передает Sputnik.

Сведения, в частности, появились в новостных изданиях fararu.com, khabarban.com, tadbir24.ir. В публикациях говорится о том, что в ходе ракетного нападения элитного иранского военно-политического формирования IRGC (Корпус Стражей Исламской революции) на сирийский город Аль-Букмал на границе с Ираком был убит один из лидеров ИГ* по имени Абу Али аль-Машхадани. При этом в качестве иллюстрации к новости была использована фотография женщины, проживающей на юге Казахстана, которая стала известна благодаря обильной растительности на лице.

Sputnik Казахстан в сентябре опубликовал эксклюзивное интервью с необычной бабушкой, в котором она рассказала, что живет с бородой уже более 35 лет и гордится ею. Именно то фото женщины, которое сделал корреспондент Sputnik Казахстан в доме героини, иранские СМИ использовали для своих публикаций.

Стоит отметить, что, по данным агентства новостей Riafan.ru, 1 октября «Исламское государство»* действительно лишилось одного из высокопоставленных террористов в ходе ночного ракетного удара Ирана на северо-востоке Сирии. Отмечается, что боевик среди прочего ранее занимал пост так называемого главы безопасности в районе иракского города Мосул. Кроме него были ликвидированы еще около десяти джихадистов.

Как отразятся публикации на самой Мухтабаре Тораевой, сказать сложно. Также остается неизвестным, знает ли женщина о том, что невольно стала участницей ожесточенных боев в чужой стране.

*ИГ, Исламское государство — террористическая группировка, запрещенная в Казахстане, России и ряде других стран