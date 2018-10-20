Почему почтенную женщину из глубинки с юга Казахстана иностранные СМИ назвали главой радикальной группировки?

Ей 70 лет, но все без исключения прохожие оборачиваются вслед. С каждым днем ее популярность растет, а она искренне недоумевает и продолжает жить обычной жизнью. Если до недавнего времени пенсионерка была знаменитостью в пределах своего аула, то сейчас о ней заговорил весь мир, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Почему почтенную женщину из глубинки с юга Казахстана иностранные СМИ «похоронили заживо» и назвали главой радикальной группировки?

На руках у Мухтабар-аже любимая правнучка. Младшенькая, поэтому самая избалованная. Необычная бабушка, как и любая другая, не жалеет для всех шестерых внуков и троих правнуков ни подарков, ни теплых слов. С родными и соседями тоже хорошие отношения. В селе Турбат пенсионерку уважают, ценят, прислушиваются к ее мудрым советам. Однако, зарубежные СМИ назвали бабушку террористом. Да, именно террористом. И не рядовым солдатом, а главарем радикальной в Ираке группировки Абу Али аль-Машхадани.

«Как так можно!? Если бы я имела хоть какую-то связь с этими террористами, если бы хотя бы хоть раз туда ездила. А так, взяли, террористом обозвали. Мне 70. У меня сваты есть, родственники, соседи. Перед ними стыдно!», — возмущается Мухтабар Тораева.

Все из-за бороды, уверяет женщина. Как только в отечественных средствах массовой информации рассказали о необычной женщине, на страницах зарубежных СМИ появилась фотография Мухтабар-аже. И не смутило журналистов, что террорист предпочитает женскую одежду и украшения.

Мухтабар Тораева подумывает подать в суд. Но окончательно пока еще не решила.

Почти все женщины в роду у Мухтабар-аже имеют такую отличительную особенность. И у мамы, и бабушки пенсионерки тоже была борода. И никто этого не стеснялся, с этим не боролся. Сама Мухтабар-аже и вовсе считает, что это дар Божий. А реакция людей на улице ее только радует.

К слову, обращалась женщина и к врачам. Говорят, это генетика. Никаких нарушений нет. Усопший муж пенсионерки всегда гордился неординарной внешностью жены и всегда ее подбадривал. Соседи и близкие тоже не оставляют женщину без внимания, приглашают в гости, как уважаемого человека.

Бабушка привыкла и к вниманию прессы. Она уже была гостьей на нескольких телешоу. Даже из заграницы звонили. Но Мухтабар-аже отказывается. Скромничает и искренне не понимает, чем заслужила такое внимание.