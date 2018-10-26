Не было у бабы печали, заглянула она в WhatsApp. А там рассылка, одна неприятнее другой. То какой-то врач в поликлинике Аркалыка не приняла больного ребенка «не той» национальности, то дама в одном из дворов элитной застройки «кроет» почем зря женщину иной национальности, видимо, за «ненашесть», за былые «имперские амбиции». По-хорошему бы стереть и забыть, но когда эти рассылки приходят к тебе не от одного, а, скажем, десятка людей, и каждый спрашивает: как на это реагировать, то понимаешь, что эту тему не скинешь в «игнор», все-таки ее придется обсудить. Давайте разбираться, что к чему.

Хамство само по себе – травмоопасная штука, а хамство с этническим оттенком – оно стократ больнее ранит душу. Самый оптимальный выход здесь такой – надо не замалчивать, а проговаривать эту тему, беседовать, приводить примеры и подобного, и обратного. Поверьте, это, конечно же, не снимает проблему в целом, но смягчает ее, делает понятной, объяснимой. А когда объяснили, согласитесь, уже не страшно.

Национализм, расизм и шовинизм были, есть и будут всегда. Увы, такова изначальная природа человеческой натуры, проще говоря – нашего бескультурья. К иноземцам испокон веков ВЕЗДЕ относились, мягко говоря, с настороженностью. Все чужеродное если не пугает, то настораживает и именно его-то и «назначают» виноватым в тех или иных бедах.

Бытовой национализм – с этой «прелестью» можно столкнуться повсюду: в транспорте, на базаре, во дворе, в очереди, и даже в элитном торговом центре, да что там – даже в родной семье. Убедиться в этом многие из нас могли и могут на примере интернациональных браков, коим в нашей стране нет числа. Во время ссор, на старте семейной жизни, самый «убойный» аргумент в словесных перепалках молодых супругов это: «Ах ты, татарская (или калмыцкая, или казахская, или еще какая) морда!» Это потом, в период перемирия, зализывая душевные и физические раны, молодые приходят к договоренности – не применять в будущем эту дремучую этническую аргументацию. Почему? А в ввиду того, что это все-таки не честно, неприлично. Ведь ты же знал, за кого выходил, кого брал в жены (мужья).

Не бывает какого-то одного вида национализма. Какого-то исключительно казахского, немецкого, китайского… Здесь все отметились, чего уж там. История, скажем, русского национализма берет начало во второй половине XVIII века. С одной стороны – это и всплеск огромного интереса к родной истории, культуре, с другой стороны – это черносотенцы, еврейские погромы.

Все идет волнами: то затухает эта тема, то всплески. Уж на что было в этом смысле комфортно жить в советское время, когда национализму был противопоставлен интернационализм, и то, на бытовом уровне выскакивали такие «перлы», что без стыда не вспомнить.

Вот самый близкий для меня пример. 1978 год. Ленинград. Моя лучшая подруга, умница-красавица Раушан К., ученица всемирно известных лингвистов Р. Пиотровского и К. Бектаева, без пяти минут кандидат филологических наук, едет в аспирантуру на трамвае. И тут какой-то местный товарищ протягивает в ее сторону руку с монетками и говорит: «Эй, чурка, передай за проезд!» «Я – дитя советской эпохи, – рассказала тогда мне подруга. – Мне папа все время говорил: «Раушан, мы – казахи. У нас такая история… У нас такие батыры…» На эти разговоры, внушения у меня все время был свой ответ: «Ой, папа! Мы же советские!» И тут, в трамвае, за какие-то несколько считанных минут до меня дошли все уроки отца…»

А вспомните 90-е годы. Разгул националистов-скинхедов. В том же Ленинграде, ой, простите, Санкт-Петербурге, эти бритоголовые парни избивали тех, кто не проходил их «фейс-контроль», то есть явно не обладал славянской внешностью, кто имел «несчастье» быть лицом «кавказской» или «азиатской» национальности. Тогда даже появилась горькая шутка, мол, даже «солнце русской поэзии» Александр Сергеевич Пушкин не смог бы пройти от начала до конца Невского проспекта. Спросите, почему? Да потому, что скинхеды забили бы его из-за явно «арапской» внешности.

Мы живем в XХI веке. Все-таки уже не первобытные люди. Надо самим иметь честь и уважать человеческое достоинство рядом живущих людей. Не нравится человек, раздражает, что он не говорит с тобой на одном, родном для тебя языке? Ничего страшного. Даже несмотря на это, у него те же права, что и у тебя. Он такой же законопослушный гражданин, тот же налогоплательщик, в национальном богатстве страны есть и его вклад. И он имеет право на уважительное к себе отношение.

Уместно напомнить следующее: с первых же дней установления суверенитета Президент Казахстана провозгласил сохранение межэтнического согласия в качестве основополагающего принципа государственной политики, потому что это в первую очередь – безопасность. «Мы считаем принципиально важным принимать меры по сохранению и развитию казахского этноса без ущемления прав других наций и народностей и не за их счет, – сказал Нурсултан Назарбаев на I Всемирном курултае казахов в октябре 1992 года. – Мы хотим сделать так, чтобы представитель любой национальности чувствовал себя полноправным гражданином республики».

Девятью годами позже, выступая перед общественностью, Президент сформулировал пять принципов, лежащих в основе национальной идеи Казахстана: это фактическое и юридическое равенство всех этносов республики; ответственность государствообразующего этноса – казахского народа; свобода вероисповедания; законопослушность и самодостаточность каждого, кто способен трудиться на общество и свою семью; воспитание казахстанского патриотизма.

А накануне третьего тысячелетия на другом форуме – седьмой сессии Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал: «Казахстан мы с вами создали, давайте создадим теперь казахстанцев – патриотов своей родины. Это и будет та культурная общность, которая есть основа государственной независимости».

Нам надо уметь слышать друг друга. Видимо, мы это перестали делать, раз все чаще стали появляться такие вопиющие случаи национализма. Эти молодые люди – врач из Аркалыкской поликлиники, учитель физики из Западно-Казахстанской области, одобривший убийство, по его словам – «этого китайца» – фигуриста Дениса Тена, стоит напомнить, что они позорят своих предков. Казахов старших поколений, давших приют сотням тысяч, а то и миллионам, людей, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны или сосланных в годы репрессий в Казахстан. Возможно, именно их предки делились с «пришлыми» последним куском хлеба, кровом.

Современное государство трудно представить населенным одним этносом. Из стран на просторах бывшего СССР сегодня относительно моно-национальным государством стала Армения. Но и то, она во многом живет за счет миллионов армян, раскиданных по всему миру. До последнего времени Казахстан слыл государством, проводящим грамотную национальную политику. А межэтнические и межконфессиональные отношения – не секрет, не только тончайшая субстанция, но и колоссальный планомерный ежедневный труд. Мы равны перед Законом, у всех нас равные права и возможности – в образовании, бизнесе. С высоких трибун мы с гордостью заявляем, что сформированная в Казахстане уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия обеспечила нам, его гражданам, главное – мирное небо над головой, возможность спокойно работать на родной земле.

Братья и сестры, заметьте – не просто друзья, давайте жить дружно! Жизнь и без того коротка, зачем ее омрачать себе и другим?! Радуйтесь каждому дню. Мы в хорошем смысле обречены жить рядом, так давайте это делать достойно, уважая, любя друг друга. На меньшее мы не согласны!

Фарида Шарафутдинова