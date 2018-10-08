Только с момента официальной регистрации, которая пройдет завтра, вступают в силу полномочия Дархана Сатыбалды и Нурлана Бекназарова в качестве сенаторов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На срок полномочий депутатов Сената, избранных 1 октября 2014 года, избран Дархан Сатыбалды 1974 года рождения.

Известно, что он числился безработным, а также состоит в партии «Нур Отан». По данным из открытых источников, в 2010-2011 годах он занимал должность начальника департамента Комитета национальной безопасности, в 2011 году работал заместителем заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии премьер-министра. Также Дархан Сатыбалды известен как бывший аким Шымкента и экс-заместитель акима Южно-Казахстанской области.

На срок полномочий депутатов Сената, избранных 28 июня 2017 года, избран Нурлан Бекназаров 1964 года рождения.

Ранее он занимал должность секретаря маслихата Шымкента, также является членом партии «Нур Отан». Нурлан Бекназаров в разные годы работал вице-президентом компании «Санур» и заместителем начальника организации «ТрансОйл». Выборы прошли в Шымкенте 5 октября. Баллотировались 6 кандидатов. Члены Центральной избирательной комиссии признали выборы состоявшимися. Было выдвинуто 9 кандидатов, зарегистрировано 8 кандидатов. Два кандидата сняли свои кандидатуры по собственному желанию.

Напомним, указ о проведении 5 октября 2018 года в Шымкенте выборов в Сенат Парламента подписал ранее Президент Нурсултан Назарбаев. Часть сенаторов избирается маслихатами — по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы страны. Шымкент стал городом республиканского значения в июне 2018 года.