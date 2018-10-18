В Сети появилось видео, на котором попугай решил признаться в любви коту, передает NUR.KZ.

Видеоролик с говорящим попугаем был опубликован в YouTube, где набрал почти 10,5 миллионов просмотров, 100 тысяч лайков и более 2,5 тысяч комментариев.

На кадрах видно, как птица пристала к спящему коту, предлагая ему поиграть, спеть песню и даже поцеловаться.

Также попугай признался коту в любви и назвал домашнего питомца красавцем. Спустя некоторое время кот открыл глаза, но поведение птицы его никак не раздражало. Животное продолжало лежать, тогда как попугай — щебетать.

Пользователи, в свою очередь, отметили железное терпение и спокойствие кота.

Другой юзер сравнил ситуацию пернатого и пушистого с ситуацией из жизни супругов, подметив, что женщина, словно попугай, много разговаривает, а мужчина, как кот, постоянно слушает.