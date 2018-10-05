Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 5 октября 2018 года составил 373,66 тенге.

По сравнению с утренней сессией 4 октября (366,57 тенге/$1) нацвалюта к доллару подешевела на 7,09 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Между тем, по информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 369,72 тенге за доллар США, максимальный — 374,90 тенге, курс закрытия составил 374,90 тенге за доллар. Объем торгов по доллару составил 112 млн 100 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 126.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи американской валюты на 11:00 составляет 369 тенге, Алматы — 377 тенге.