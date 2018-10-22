Пользователи Казнета, которые пытаются выгодно продать свои старинные вещи, придумывают необычные объявления. Tengrinews.kz изучил некоторые из них. Среди продаваемых предметов «биколорные чебурашки», винная карета и «Дар Прометея».

В Алматы на сервисе объявлений Olx.kz продают «старинный замок». Продавец уверяет, что его изготовили в XVIII веке. В графе «стоимость товара» указана сумма 50 тысяч тенге, в тексте объявления уточняется, что цена не окончательная.

«Очень старинный замок. XVIII век. В рабочем и хорошем состоянии. Цена договорная. Замок достался от прабабушки», — говорится в описании к объявлению.

В Костанае за 60 тысяч тенге продают 18 коробков коллекционных спичек. «Спички 1985 года. В идеальном состоянии. Ручная работа, каждая коробка нарисована индивидуально художником. Все остальное в ЛС или по номеру», — говорится в описании к объявлению.

«Раритетная» подставка для чтения старинных книг оценена в 20 тысяч тенге.

«Антиквариат XIX века. Ручная работа. Отличный подарок для ценителя подобных вещей!» — отмечается в описании.

За 10 миллионов тенге предлагается купить картину, как уверяет продавец, авторства Николая Крутильникова. На ней изображен Жамбыл Жабаев.

«Антиквариат! Самая драгоценная картина Казахстана! Единственный экземпляр в kz и по СНГ. Очень старое произведение, досталось по наследству, автор — известный художник Крутильников Н. И. Мастер кисти! Холст, масло, Жамбыл Жабаев. 1954 год. Акварель была подарена от КазССР на 250-летие города Ленинграда и хранится в музее. На рынке его произведения просто не найдете! В отличном состоянии. Звоните, уточняйте!» — призывает торговец.

На просторах Сети можно приобрести и «биколорных чебурашек». Такое интригующее название придумал продавец для двухцветных котят породы шотландская вислоухая, или скоттиш-фолд. Милого питомца можно приобрести за 60 тысяч тенге.

Если любитель мягких, пушистых и, как это принято сейчас говорить, «мимимишных» питомцев хочет более экзотичного зверька — можно подобрать и на его взыскательный вкус. Ценовой диапазон на енотиков-полоскунов достаточно большой. Но в среднем хозяин готов отдать зверька за 240-270 тысяч тенге.

Для ценителей предлагают винную резную карету, в которой «катают» спиртное по столу. Последнюю по очень демократичной цене 8,5 тысяч тенге готов отдать алматинец.

«Бусы дореволюционные коралловые» в Алматы можно приобрести за 380 тысяч тенге.

«Телефон шахтерский, советских времен, в отличном состоянии. Полностью рабочий. Срочно», — пишет продавец из Алматы. Цена вопроса — 200 тысяч тенге.

За 800 тысяч тенге можно купить радиолу эстонского производства.

«Новый. Все документы. Год выпуска — 1961. Все работает», — сообщает автор объявления.

«Старинный браслет. Антиквариат. Тяжелый, древний», — так рекламирует свой товар другой торговец и просит за него 56,5 тысячи тенге.

Также на портале можно найти бронзовую ступку. Ее готовы отдать за 27 тысяч тенге. «Бронзовая ступка производства Германии с фамильным гербом. Примерно 1910 год. Высота — 12 сантиметров, верхний диаметр — 14 сантиметров», — описывает товар нынешний владелец.

За миллион тенге предлагают купить казан. По уверению продавца — посуда «историческая, ручной работы». Металл — медь, вес 10 килограммов, сделан более 200 лет тому назад.

За 2 миллиона можно приобрести другую кухонную утварь, например самовар.

«Самовар-чайник, XVII-XVIII веков, материал — медь. Надо чистить, а так хорошо сохранился», — объясняет непрезентабельный вид товара продавец.

Есть в продаже мука из плодов шиповника. «Шиповник молотый, очищенный от ворсинок. 1000 тенге», — говорится на сайте. «В семенах содержится витамин Е. Муку плодов этого природного поливитаминного концентрата используют для профилактики и лечения цинги, куриной слепоты и других авитаминозов, при малокровии, хлорозе, атеросклерозе, гипертонии, различных кровотечениях, других заболеваниях», — отмечает продавец.

Все вышеназванное — лишь малая часть того, что можно приобрести в Интернете.

В Сети казахстанцы продают много полезного, интересного, любопытного, а иногда абсурдного и сомнительного качества.