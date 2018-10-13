Большинство «сов» очень быстро понимают симптомы, предвещающие им бессонную ночь. Но если лежать в постели с крепко зажмуренными глазами, уснуть это не поможет.

Исследования ученых

Новое исследование показало, что иногда ночной подъем может спасти от бессонницы. Если нет желания спать, лучше встать и заняться какими-нибудь делами. Парадоксально, однако это может подарить вам несколько часов сна вместо полностью бессонной ночи. В исследовании ученых принимало участие 416 испытуемых. Научные сотрудники в течение года изучали их привычки, связанные с ночным отдыхом. Оказалось, что те «совы», которые быстро поднимались и начинали заниматься домашними делами, если им не удавалось заснуть, в конечном счете легче отправлялись в «страну грез». Однако те, кто упорно продолжал лежать в постели и пытаться уснуть, в дальнейшем часто начинали страдать от еще большей бессонницы.

На первый взгляд, подобное решение не кажется очевидным. Но если разобраться в причинах, вызывающих бессонницу, то оно обретает смысл. «Особенно часто могут страдать от бессонницы те люди, которые имеют возможность поспать подольше днем или же подремать во время обеда, — поясняет Мишель Перлис, автор исследования. — Они ложатся в постель рано, встают поздно.

С одной стороны, в краткосрочной перспективе это неплохо — подремать столько, сколько нужно, чтобы набраться сил. Однако в конечном счете это приводит к нарушениям сна».

Полезные выводы

В следующий раз, когда у вас возникнут проблемы со сном, не стоит бороться с собой. Просто встаньте с постели и используйте это время для того, чтобы почитать книгу или убраться в шкафу. Можно и не заметить, как после непродолжительной занятости придет желание поспать. Кроме того, засыпание в таком случае произойдет быстрее и легче, чем если до утра лежать в постели и пытаться расслабиться. А также ученые рекомендуют страдающим от бессонницы воздержаться от искушения поспать среди дня. Это позволит нормализовать график сна и бодрствования.

Идеи Милтона Эриксона

В действительности данные научные открытия нельзя назвать новыми. Великий психотерапевт Милтон Эриксон предписывал подобный способ борьбы с бессонницей своим пациентам. Если они не могли заснуть, то должны были через 15 минут бросать всякие попытки и начинать заниматься тем, что не приносит удовольствия. К примеру, натирать паркет в течение двух часов. Если и на следующую ночь не получалось уснуть, необходимо было проделывать то же самое. Обычно случалось чудо: пациент быстро засыпал.