Какой будет погода в Казахстане с ноября по март 2019 года, рассказала директор гидрометцентра РГП «Казгидромет» Марина Шмидт, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По предварительному прогнозу, в ноябре ожидается частая смена синоптических процессов, которая приведет к колебаниям температуры от умеренных морозов до их ослабления с осадками, в сопровождении с порывистым ветром, гололедом на дорогах и образованием тумана в ночные и утренние часы. «Ощутимые морозы следует ожидать в середине первой, второй и третьей декад ноября, когда столбики термометров могут понизиться: в северной половине Казахстана ночью до 10-20 мороза, днем до 5-10 мороза. В южной половине ночью до 5-10 мороза, днем до 0-5 мороза.

Согласно консультативному долгосрочному прогнозу, оправдываемость которых 55-60 процентов, приближающаяся зима в Казахстане ожидается холодной, ниже средних многолетних значений, с осадками в пределах нормы», — сообщила Марина Шмидт.

В декабре ожидается частое вторжение холодных антициклонов, что обусловит морозную и малоснежную погоду на большей части страны с температурой воздуха ниже климатической нормы на 1 градус, за исключением запада и востока страны, где температурный фон ожидается около нормы. Умеренные осадки будут лишь на северо-востоке, местами на юге, юго-западе.

«В январе с господством сибирского антициклона на большей части страны температурный фон предполагается ниже средних многолетних значений на 1 градус и малоснежным. Исключение составят западные и южные регионы республики, где температурный фон ожидается близким к норме. Количество осадков за месяц ожидается около нормы на западе, и местами в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны», — добавила директор гидрометцентра.

В феврале средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже средних многолетних значений на 1-2 градуса, лишь на юго-востоке страны — в пределах климатической нормы. Количество осадков за месяц ожидается около нормы на западе и юго-востоке, а также местами в горных и предгорных районах юга и востока страны.

В начале календарной весны ожидается чередование холодов и оттепелей, а также обилие осадков. Средняя за месяц температура воздуха — выше нормы на 1 градус, лишь на западе, юге и юго-востоке страны — около нормы. Количество осадков за март предполагается больше нормы, лишь местами на юго-западе и юго-востоке страны — около нормы.

По словам Марины Шмидт, консультативный прогноз погоды на период ноябрь 2018 — март 2019 года был направлен местным исполнительным органам и службам ЧС для подготовки к зимнему периоду. Как отметили спикеры, сезонный прогноз носит консультативный характер с вероятностью 55-60 процентов, который в последующем уточняется прогнозами погоды на месяц, декаду и прогнозами на более короткие сроки.