Порядка 15 крупных компаний в пилотном режиме уже ведут электронные трудовые договоры, однако это не значит, что вся страна должна исключительно с 1 января 2019 года работать по электронным договорам.

Об этом в кулуарах Правительства РК сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает Kazpravda.kz.

«Дело в том, что на сегодня вся информационная система, инфраструктура готова. Сейчас у нас идет согласование законопроекта «О внесении изменений в Трудовой кодекс», где мы предусматриваем внесение изменений в статью 28, по-моему, где дается понятие электронных трудовых договоров», – сказала Жакупова журналистам.

Она отметила, что в Казахстане на сегодняшний день только 15 крупных компаний работают по такой системе.

«Здесь мы не говорим о том, что вся страна исключительно с 1 января должна работать уже с электронными трудовыми договорами. Сегодня в пилотном режиме порядка 15 компаний ведут электронные трудовые договоры. То есть полностью кадровое делопроизводство ведется в информационной системе. 15 компаний в пилотном режиме, такие как КТЖ. Также у нас 4 компании, которые изъявили желание, – это «АрселорМиттал», «КазахМыс», «Казцинк», где инспекторы отделов кадров получили логины и пароли и работают в наших системах», – сообщила вице-министр.

Однако когда именно страна перейдет на электронные договоры, по словам Жакуповой, будет определяться на подзаконном уровне.

На вопросы журналистов о безопасности системы вице-министр сказала, что переживать не о чем, все будет работать по принципу уже привычных казахстанцам систем.

«Безопасность системы обеспечивается через внешний шлюз электронного правительства, где организации будут работать непосредственно с портальным решением. И, соответственно, точно так же, как сегодня вы пользуетесь интернет-банкингом или электронным правительством, информационная безопасность обеспечена», – ответила Жакупова.

Она рассказала, как будет осуществляться заполнение таких договоров.

«Сегодня в информационной системе Минтруда ведутся все персональные данные работников, за которые перечисляются обязательные платежи как в ЕНПФ, как в ОСМС, так и соцотчисления. То есть набирать в ручном режиме ИИН работника, ФИО, место жительства, дату рождения и так далее – этого ничего не нужно делать. Это все подается в автоматическом режиме. За инспектором отдела кадров остается выбор из справочника классификаций занятий, которые есть в системе: то есть ту должность, которую ООН занимает, и, соответственно, вводит только сроки договора, когда заключен и, если есть срок истечения договора, то срок истечения», – заключила Жакупова.