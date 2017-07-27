В архиве Шымкенте хранится почти 10 тысяч трудовых книжек со стажем до 1998 года

В городском архиве Шымкента хранятся невостребованные трудовые книжки и документы личного характера — аттестаты зрелости, свидетельства об образовании, военные билеты, дипломы и даже свидетельства о рождении. Трудовых книжек — 9786.

С 2018 года трудовые книжки понадобятся пенсионерам как воздух. Именно от подтвержденного стажа работы будет зависеть размер одной их пенсионных выплат. Для многих базовая пенсия вырастет в два раза. Только вот подтвердить стаж работы до 1998 года многим оказывается не под силу — советских предприятий, которым были отданы годы жизни, уже нет на карте города. Эта ситуация поправима для почти десяти тысяч человек, работавших на крупных предприятиях Шымкента.

Есть в городском архиве небольшое хранилище, стоящее особняком от других. В безликих металлических шкафчиках — тысячи документов.

Среди них свидетельства о рождении, документы об окончании учебы, аттестаты зрелости, военные билеты. А главное, трудовые книжки, заполненные и оформленные по всем правилам трудового законодательства.

Не все крупные предприятия города оказались безответственными и оставили своих работников без личных дел. 37 канувших в лету заводов, фабрик и трестов сдали документы сотрудников на длительное хранение.

В списке лидеров завод «Шымкентшина», Асбесткомбинат, ПМК-7, завод прессов-автоматов и Горпищеторг. Трудовые книжки подтверждают стаж сотрудников профтехучилилщ, банно-прачечного комбината. Есть даже документы департамента ЖКХ, областного вычислительного центра, сельхозкооперативов. Истребовать трудовую книжку или документ об образовании можно одним заявлением.

«Жителям Шымкента можно обратиться в ЦОН, там примут заявление и мы выдадим нужный документ, — рассказывает Айпар Амангельдиева, директор городского архива. — Иногородние граждане могут сделать запрос через портал e.gov.kz. Можно прийти напрямую к нам, мы примем заявление и в течение 15 дней выдадим все нужные документы. Если люди живут далеко, можно попросить друзей и знакомых, оставшихся в Шымкенте, но для этого нужна доверенность от владельца трудовой книжки».

К слову, для истребования трудовой книжки доверенность не обязательно заверять нотариально, пояснили в архиве.

Первые трудовые книжки от предприятий поступили в городской архив в 1993 году. К сожалению, далеко не все предприятия города выполнили свои обязательства. А в архиве было всего три штатных единицы — работники архива обрабатывали документы, а вот ходить по предприятиям и собирать архивы люди не могли физически. И часть трудовых книжек утеряна безвозвратно.

Задача архива на сегодняшний день — выдать максимально возможное количество документов их владельцам. Архивариусы уверены, несмотря на переезды городского архива, все документы в порядке. В общей сложности каждая бумажка будет лежать в хранилище 75 лет.

«Документы предприятий и частных лиц хранятся 75 лет, после чего уничтожаются, поясняет Айпар Шажалиевна. — Мы хотим обратиться ко всем гражданам — заберите свои трудовые книжки и свидетельства об образовании. Они вам очень пригодятся. А вот документы, которые касаются экономического развития города, исторически важные документы — это все у нас в областном архиве хранится и сроков давности не имеет…»

Хранилища городского архива — это жизнь нескольких поколений шымкентцев. Многие документы никогда не пригодятся, но все же бережно хранятся архивариусами. В огромных залах соблюдается определенная температура и влажность, документы сортируются и подшиваются, создается электронная база данных. Сегодня городской архив Шымкента имеет собственное просторное здание в микрорайоне «Нурсат», неподалеку от областного центра крови.

Адрес городского архива: Шымкент, микрорайон «Нурсат», 203/2, телефоны: 42-50-17, 42-51-55, 42-51-66.

Перечень предприятий, трудовые книжки и документы работников которых хранятся в городском архиве:

Областное правление торговли чимкентского областного совета народных депутатов — 455 трудовых, аттестатов, свидетельство о профобразовании — 308.

Чимкентский горпищеторг, торговая производственно-коммерческая фирма «Ак-ниет» — 645 трудовых книжек, аттестатов, свидетельств о профобразовании — 943.

Чимкентский комбинат асбоцементных конструкций — 706 трудовых книжек.

Чимкентский политехнический техникум — 6 трудовых.

Южно-Казахстанский областной вычислительный центр — 107 трудовых.

Департамент жилищного хозяйства шымкентской городской администрации — 159 трудовых.

Трест столовых и ресторанов — 562 трудовые.

Чимкентский каракулевый завод, СП «Казахиталкаракуль» — 98 трудовых.

Профессионально-техническая школа №1 (ГПТУ №150, СПТУ №13) — 13 трудовых, личные дела учащихся с документами — 45.

Шымкентский банно-прачечный комбинат — 34 трудовых.

Чимкентское промышленное объединение «Гарант» — 79 трудовых.

ПМК-7 АО «Шымкентмелиорация» — 728 трудовых.

Чимкентский автобусно-ремонтный завод — 98 трудовых.

Чимкентское ДМСУ-9 — 324 трудовых книжки

АО «Ремонтник» — 96 трудовых книжек, дипломов об образовании — 23.

Строительное управление №2 АО «Нефтегазстрой» — 156 трудовых.

АО «Казцветпромэкология» — 37 трудовых.

СУ «Казтеплоизоляция» — 96 трудовых.

Чимкентская автобаза бытового обслуживания АО «Игилик» — 213 трудовых.

Южно-Казахстанский областной междугородний автовокзал — 25 трудовых книжек.

Чимкентский завод ЖБИ-1 комбината «Югстройконструкция» — 157 трудовых.

ПО «Чимкентшина» — 2038 трудовых книжек.

Шымкентский шиноремонтный завод — 57 трудовых книжек.

Автобусно-таксомоторный парк — 123 трудовых книжки.

Региональное государственное предприятие «Южказэнерго» — 68 трудовых.

Сельский потребительский кооператив «Дархан» — 622 трудовых книжки.

Чимкентское производственное объединение кузнечно-прессового оборудования (ЧПО КПО) — 817 трудовых книжек.

Чимкентский свинцовый завод — 521 трудовая книжка.

ОАО «Шымкенттепло» — 64 трудовые книжки.

АО «Алаугаз» — 15 трудовых книжек.

Чимкентский автокомбинат №3 — 125 трудовых книжек.

«Одежда-ткани» областного управления торговли — 143 трудовые книжки.

ЗАО АК «Шымкентпромстрой» и его подразделения — 688 трудовых.

ТОО «A-MEGA-TRADING» — 148 трудовых книжек.

Дерево-обрабатывающий комбинат АО «Югстройконструкция» — 67 трудовых книжек.

Передвижная механизированная колонна №21 — 18 трудовых.

ПМК №1 АО «Южказсельстрой» — 461 трудовая книжка.

Шымкентское представительство национальной лотереи РК — 10 трудовых книжек.