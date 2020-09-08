Руководителям данных предприятий было выдано 484 предписания, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 67,8 млн тенге.

По состоянию на 1 сентября 2020 года государственными инспекторами труда в 835 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 25 тыс. работниками на сумму более 2,6 млрд тенге.

Руководителям данных предприятий было выдано 484 предписания, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 67,8 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 24,5 тыс. работников. Им выплачено 2,5 млрд тенге.

В целом, за вышеуказанный период государственными инспекторами труда проведено 2,6 тыс. проверок, выявлено более 3,7 тыс. различных нарушений трудового законодательства РК и наложено штрафов на сумму 124,6 млн тенге.