Юрист из Алматы ответил на заявления МВД о необходимости регистрации мобильных телефонов по схеме IMEI+SIM+ИИН. По словам Доса Ильяшева, регистрировать гаджеты начали, чтобы установить тотальный контроль за гражданами, передает NUR.KZ.

Дос Ильяшев выложил видео в Facebook, где назвал ряд причин, по которым он против привязки sim-карты и IMEI-кода к ИИН.

Главную причину, указанную МВД, – предотвращение краж, юрист назвал профанацией и привел пример, как его пропавший телефон нашли при помощи IMEI-кода.

Также мужчина пояснил, что 16 тысяч украденных телефонов за прошлый год – цифра, приведенная министром Касымовым, это только 0,08 процентов от общего количества — 20 млн мобильных аппаратов в Казахстане.

«Если МВД хочет улучшить показатели раскрываемости на 0,08%, «нагибая» всю страну, то я с этим не согласен.

Также МВД обосновывает необходимость регистрации на случай потери или кражи, мол, сотовый оператор сможет отключить sim-карту. Но оператор не узнает, что с телефоном, пока владелец сам не сообщит.

Другая проблема – это привязка автосигнализации к телефону, в этом случае нужно сообщать информацию оператору, и не дай Бог она попадет не в те руки. Все технические специалисты будут видеть эти данные, видеть, где передвигается моя машина, будут следить за всем.

И сообщение, что за конфиденциальностью будут следить – ерунда, мы знаем, что данные постоянно утекают. Казахстанская IT-инфраструктура вообще ничем не защищена.

Я только что разговаривал с Москвой, там нет такого, чтобы регистрировали IMEI, SIM и ИИН.

Говорил со знакомыми, коллегами, просто прохожими на улице, никто не хочет, чтобы за ним следили», — заявил алматинский юрист.

Напомним, c 1 января 2019 года вступают в действие правила по обязательной регистрации абонентских устройств по схеме IMEI-код +SIM-карта +ИИН лица.

Незарегистрированным абонентам услуги связи оказываться не будут.