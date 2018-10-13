Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии ежегодно отмечают 14 октября.

Это один из почитаемых праздников у православных христиан. В этот день во всех церквях проводят молебны в честь Божьей Матери. Это главный осенний праздник, история которого восходит к 910 году.

В 910 году при императоре Льве Мудром византийская империя вела войну с сарацинами, и Константинополю угрожала опасность. По преданию, в этом же году в храме Константинополя во время богослужения молящиеся увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над ними широкое белое покрывало – покров. Этим она защитила их от врагов и спасла от смерти. А на Руси к Покрову крестьяне старались убрать весь урожай, сообщает Алтайская правда.

В народной традиции этот день отмечает встречу осени с зимой. Название праздника народная этимология связывает с первым снегом, который «покрывал» землю, указывая на близость зимних холодов.

По народной примете «в Покров до обеда осень, после обеда — зима». Если на Покров будет «полная осенняя грязь, зима встанет через 4 седьмины».

Приметы на Покров

На этот день приходится не только большой церковный праздник, но и народный. Поэтому на Покров много различных примет:

пошел снег 14 октября – ранняя зима; дождь и гром – бесснежная;

листья на клене и березе не опали – суровые морозы;

сухая погода – зима без снега;

иней – январь будет снежный;

северный ветер – к холодной зиме,

южный – к теплой,

журавли полетели на юг – к холоду,

если же нет – тепло еще сохранится.

Народная примета подсказывает, что чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году.

Что можно и нельзя делать

К 14 октября убирали в избе, наводили порядок на подворье. Готовились к празднику основательно, заранее наводили порядок в доме, на подворье. Варили еду, чтобы не заниматься кухней, а отдать время молитвам. В храме молились перед иконой Божией Матери. Приходили в церковь на праздничную службу в новых платках. Подавали милостыню.

Принято было помянуть людей, которые отдали жизнь за Отечество. Также с Покрова дня начинались свадьбы. Браки, заключенные в Покров, были крепкими. Если девушка хочет поскорее выйти замуж, то ей нужно 14 октября пойти в храм и помолиться Богородице, поставить возле ее лика свечи. Также в день церковного праздника девушки старались провести его весело. Они верили, что «если Покров весело проведешь, дружка милого найдешь».

День Покрова — общий женский праздник. Женщина в этот день брала икону Богородицы и вставала на скамью, к ней подходили все члены семьи, и она их накрывала белым полотном, а затем иконой трижды крестила. Обязательно нужно было читать молитву к Богородице. Также, чтобы жить в достатке круглый год, хранительницы очага в этот день разводили огонь в печи из веток плодовых деревьев. На Покров Пресвятой Богородицы нельзя делать серьезную хозяйственную работу, желательно даже не готовить что-то серьезное до позднего вечера. Также нельзя ругаться с людьми, употреблять алкогольные напитки.