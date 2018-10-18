Интересное постановление подписал на днях премьер-министр Казахстана. Согласно этому документу, только четыре человека имеют право охотиться на исчезающую дрофу-красотку, передает ИА «NewTimes.kz».

Премьер-министр Республики Казахстана Бахытжан Сагинтаев во вторник, 16 октября, завизировал своей подписью постановление Правительства «О проведении охоты на дрофу-красотку». Этот документ разрешает соколиную охоту на краснокнижную птицу лишь четырем шейхам. При условии, что охота должна проводиться исключительно в оговоренные сроки — с 10 октября по 15 ноября 2018 года. Каждому из «счастливчиков» придется выложить за одну добытую особь дрофы-красотки по 260 МРП, или больше 600 тысяч тенге.

Одним из шейхов, наделенных особым правом, стал Халиф Бин Заед Аль Нахаяну из Объединенных Арабских Эмиратов. Ему разрешено охотиться на 28 особей дрофы-красотки на территориях Арысской и Карактауской государственной заповедной зоны республиканского значения в Туркестанской области и на 46 особей дрофы-красотки на территории Южно-Казахстанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.

Шейху Суруру Бин Мухаммеду Аль Нахаяну из ОАЭ дано право охотиться только на 14 особей дрофы-красотки на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Мангистауской области.

Шейх Сеифу Бин Мухаммеду Аль Нахаяну из ОАЭ получил право охотиться со своим соколом на 13 особей дрофы-красотки на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Мангистауской области.

Шейху Джасем Бин Хамад Бин Халифа Аль Тани из Катара досталось 10 особей дрофы-красотки на территории Андасайского государственного природного заказника республиканского значения в Жамбылской области и 20 особей дрофы-красотки на территории Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения в Алматинской и Жамбылской областях.

В 2016 году страны Персидского залива выразили инициативу финансировать охрану и воспроизводство дрофы-красотки в Казахстане. С первыми лицами арабских стран были подписаны соответствующие соглашения о долгосрочном сотрудничестве и проведении традиционной национальной соколиной охоты на дрофу-красотку. Именно за счет арабских инвестиций в Южно-Казахстанской области был построен и функционирует Центр по искусственному воспроизводству дрофы-красотки, который ежегодно выпускает до 5 тыс особей. В целом, с 2009 по 2016 годы в природу Казахстана выпущено более 7,5 тыс особей дроф-красоток.