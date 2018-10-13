Казахстанская певица Луина правдоподобно спародировала своих коллег по цеху — Жанар Дугалову, Макпал Исабекову и даже Кайрата Тунтекова, передает NUR.KZ.

Луина опубликовала на своей странице в Instagram отрывок забавного видео, в котором исполнила пародию на Макпал Исабекову и Жанар Дугалову. Стоит отметить, многим пользователям особенно пришлась по вкусу пародия певицы на Кайрата Тунтекова.

https://www.instagram.com/p/Boz9bYqnQw_/?taken-by=luinaofficial

«Кого бы еще спародировать», — прокомментировала публикацию Луина.

Пользователи высоко оценили выступление знаменитости, для многих из них такой талант певицы стал настоящим открытием.

«Особенно Тунтекова в точку», «Еще бы Дильназ Ахмадиеву, Ерке Есмахан, Кайрата Нуртаса, Торегали», «Луина, супер», «Я прям поражен вашим талантом», «Убила, Лу! Копия — один в один! Тунтеков вообще улет», «Луина, у вас талант», — написали подписчики.