надувная кукла возле кладбища

Резиновый экспонат установлен возле входа на старое кладбище «Караоткель» в Астане. Ролик с надувной куклой в форме повара опубликован в Instagram-паблике za_rulem_astana, передает ИА «NewTimes.kz».

Автор ролика просит акимат Астаны переместить «зазывалу» в другое место.

«Это же низко! Ничего смешного здесь нет. А вообще, вопрос непростой: вроде бы и ничего плохого никто не задумывал, но в то же время уж слишком некрасиво именно рядом с такой надписью такую куклу ставить», ― говорится в описании к ролику.

Корреспонденты ИА «NewTimes.kz» съездили на кладбище «Караоткель» и убедились в том, что экспонат на самом деле установлен у ворот «святой земли».

https://www.instagram.com/p/BoyptfcHuqm/?taken-by=za_rulem_astana

Стоит отметить, что горожан экспонат обеспокоил потому, что во время ветра кукла начинает имитировать приветствие, но выглядит это так, будто она «приглашает» проходящих мимо людей на кладбище.

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