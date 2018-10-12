Названы услуги и товары, которыми казахстанцы часто интересовались в сентябре, передает Tengrinews.kz со ссылкой на аналитиков портала OLX.kz.

В поисковую строку сайта в категории «Мода и стиль» чаще остальных «забивали» словосочетание «норковые шубы». Кроме того, на сервисе объявлений спросом пользуются платья, как вечерние, так и повседневные.

Потенциальные покупатели ищут сезонные вещи — пальто, куртки, сапоги, парки. Золото, часы, спортивные костюмы и сумки в «тренде» в любое время года.

В категории «Животные» ищут чаще всего лошадей, кур и баранов на продажу. Чуть меньше интересуются кроликами, гусями, индюками и быками. Что касается услуг, то привлекают объявления о массаже и банях.

Также казахстанцам интересны цены на натяжные потолки, аренду авто, грузоперевозки и услуги сантехников. В поисковик сайта также вводят «манипулятор», «ремонт квартир» и «перетяжка мебели».

Судя по запросам, большинство казахстанцев, которые заходят на портал, хотят устроиться водителями, продавцами, бухгалтерами, грузчиками, уборщицами, поварами, нянями, разнорабочими, охранниками, кассирами, администраторами, сварщиками и официантами.

Кроме того, привлекают объявления, где обещают ежедневную оплату или вахтовый метод. Также в топе — категории «Транспорт» и «Недвижимость».

В первом случае люди ищут «Газели», ГАЗы, УАЗы и «Нивы», во втором — дома или квартиры в обмен или рассрочку.