В Абайском районном суде Шымкента завершилось разбирательство дела в отношении 58-летнего мужчины, нанесшего тяжкие ранения своей взрослой дочери, передает NUR.KZ.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, вечером 18 июня отец с дочерью находились дома. При этом родитель смотрел футбол по телевизору, а дочь готовила ужин на кухне.

Отец сделал замечание дочери за то, что она очень громко шумит и мешает ему смотреть передачу. Между ними начался конфликт, который перерос в вооруженное противостояние.

Отец с угрожающим видом двинулся на дочь, в руках у которой был кухонный нож. Та стала отмахиваться, и ранила отца в руку. Мужчина вырвал кухонную утварь из рук дочери, и нанес ей два проникающих удара в спину.

К счастью, сразу после этого враждебный пыл у мужчины стих. Он немедленно вызвал скорую помощь, сам пытался остановить кровь у девушки.

В дальнейшем отец постоянно навещал дочь в больнице, полностью взяв на себя все затраты на ее лечение и восстановление. Тем не менее, он был привлечен к суду по обвинению в преступлении, предусмотренном статьей 106 частью 1 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В суде он полностью признал свою вину, раскаялся.

Потерпевшая заявила, что полностью простила подсудимого, ходатайствовала о максимальном смягчении наказания.

«Суд признал подсудимого виновным, но с учетом всех обстоятельств дела назначил ему минимальное наказание – 3 года ограничения свободы», — сообщила председательствующая по делу судья Абайского суда Элеонора Бакирова.

Приговор они обжаловать не собираются.