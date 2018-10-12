Собака напала на 3-летнего ребенка на детской площадке в Алматы, передает Tengrinews.kz. Инцидент произошел накануне, 11 октября, на детской площадке возле ЖК «Асыл Арман». Момент нападения собаки на ребенка попал в объектив камеры наблюдения, установленной на одном из домов.

На кадрах видно, что ребенок качается на качелях, а женщина стоит рядом. В какой-то момент во дворе появляется собака и набрасывается на мальчика.

«Вчера мои жена и дети вышли прогуляться на детскую площадку. Трехлетний сын качался на качелях, восьмимесячная дочка спала в коляске рядом. Неожиданно появилась собака, овчарка черная большая. Она бегала рядом. Потом резко набросилась на ребенка и попыталась его утащить. Супруга боролась с ней. Собака порвала ребенку всю куртку, хорошо, что хоть прямого прикосновения к телу не было. Были в больнице, ребенок в шоковом состоянии — плачет, заикается, на улицу не хочет выходить. «Папа, собака, собака». И больше ничего не говорит, очень сильно испугался. Когда на тебя бросается огромная собака, любой взрослый получил бы шок, не то, что ребенок. Врачи посоветовали отвести сына к психологу», — рассказал отец ребенка Акжол.

По словам мужчины, владелица выгуливала питомца без поводка и намордника.

«После нападения появилась хозяйка собаки, накричала на всех, кто был на детской площадке — якобы, вы сами виноваты. «Что ты мне сделаешь? Попробуй, ничего не получится», — она кричала моей супруге. Никаких извинений. Она думает, что неприкосновенная личность. Если бы на месте объяснила — может, собака сорвалась, еще что-то. Все мы люди, поняли бы. Но нет. Жена позвонила в «102». Так как участковых не было, то их отвезли в опорный пункт, она там написала заявление. Я намерен идти до конца», — заключил Акжол.

Отец пострадавшего ребенка также отметил, что намерен в ближайшее время подать иск на владелицу животного и через суд требовать возмещения морального и материального вреда.