Предвижу вопрос: «С чего она вдруг решила поговорить о собаках? Разве нет темы поактуальнее?» Тут все просто.

Недавно в кругу коллег зашла речь о досуге, то есть, о современных способах «убить время». Многочасовое «ползание» по социальным сетям – не в счет. Этим каждый сейчас занимается – по мере своей виртуальной общительности и компьютерного фанатизма. Вспомнили про былые увлечения, как то: коллекционирование марок, иностранных монет, открыток и этикеток, которые, похоже, перестали быть предметами повышенного интереса.

Вышивание, вязание, «кройка шитья» и, собственно, сам пошив одежды в домашних условиях – тоже почти вышли из сферы времяпрепровождения. Нет мотивации – в магазинах всего завались!

Но вот кто уж точно не озабочен заполнением досуга, так это владельцы собак! Тут уже не до личной жизни. Их свободное время полностью подчинено ритму собачьего существования. Если, конечно, они относятся к своим питомцам серьезно и ответственно – как к члену семьи, как к близкому другу…

РАЗДЕЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ

«Если бы только люди могли любить, как собаки – мир стал бы раем». Джеймс Дуглас.

Вам никогда не приходилось слушать разговоры «собачников», которые, к примеру, сталкиваются вместе при выгуле своих любимцев? О-о-о, это песня песней… Они взахлеб обсуждают их достоинства, особенности характера и повадок, забавные случаи из жизни, а также тонкости ухода – помывки, стрижки, вычесывания, дрессировки и прочее тому подобное…

Сообщество таких одержимых собачников не терпит чужаков и дилетантов, таких, допустим, кто наоборот – любитель кошек… Я была свидетелем одного такого «межродового» конфликта. «Гуляли» своих собак две подруги, и тут к ним подошла… ну, скажем, соседка. Одна из собак на нее немного рявкнула. Та отшатнулась и разразилась примерно таким текстом. Как вы, говорит, вообще заводите этих тварей. Они ведь такие нечистоплотные – и в грязи могут валяться, и дерьмо, простите, могут съесть… Что тут началось! Тетка еле унесла ноги, а проклятия ей вслед неслись такие… что не передать печатными словами.

Моя подруга – она уже уехала из Шымкента – была хозяйкой собаки породы «сенбернар». Я поражалась ее терпению. Порода эта крайней степени лохматости. Ее шерсть, казалось, была везде – на диване, стульях, коврах, как, впрочем, и во всех блюдах, предлагаемых гостям… Ее надо было часами вычесывать специальной металлической щеткой. Эта процедура почему-то ей не нравилась и во время процесса чесания все время норовилась куснуть. Жила подруга в доме типа «хрущевка».

Современники, коим «посчастливилось» жить в подобных строениях, знают мизерные размеры тамошних кухонь. Так вот, когда эта могучая собака врывалась на кухню для принятия пищи, то сшибала там все, что попадется под хвост. И кухонный стол в придачу…

Собаку звали Бетховен. Кто не знает – был такой, кажется, американский фильм, где сенбернар-спасатель по имени Бетховен выкапывал потерпевших людей из-под снежной лавины… Хотя Бетховен моей подруги был очень обаятелен и добросердечен, его радушия я слегка боялась. Встречал он меня на пороге и сразу же валил навзничь, водрузив лапы мне на плечи – всей своей 110-килограммовой тяжестью. И при этом облизывал с ног до головы. Подруга снимала меня с пола и одобрительно замечала:

«Гордись, мой Бетховен не всех любит, значит, ты – хороший человек»… Однажды собаку эту, кажется, украли. Подруга была безутешна. Распечатанные объявления о пропаже собаки она расклеила во всех подъездах района, с описанием особых примет: роста, веса, окраса и на какую кличку отзывается… Все было напрасно. Как тогда плакала хозяйка! – только что траур не носила…

Прошел месяц. И вдруг – звонок от подруги. Счастливым голосом она сообщила мне, что Бетховен нашелся! И не объявления помогли. «Я уже готовилась ко сну, – рассказывала она, – как слышу, кто-то скребется в дверь. Думала, послышалось. Потом услышала и голос – тихое такое поскуливание. Боясь спугнуть нахлынувшую надежду, открываю дверь… и вижу: стоит на пороге мой Бетховен – грязный, измученный, со свалявшейся шерстью, с перебитой лапой, о трех ногах… но живой!»

Где он был, в какие попадал передряги, как добирался до дома – пес, понятно, рассказать не мог. Но смотрел на хозяйку такими страдальческими глазами, что сердце разрывалось на части…

СОБАЧЬЯ ВЕРНОСТЬ

«Чем больше узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки».

Этот афоризм кому только не приписывают. В этом славном ряду стоят такие знаменитости, как: Эзоп, Бернард Шоу, Джек Лондон, Артур Шопенгауэр, Антон Павлович Чехов, Фридрих Ницше, Константин Федин и даже французские аристократки Мари де Рабютен-Шанталь и баронесса де Севинье… Сей факт лишь подтверждает синхронность мыслей великого множества людей о высоких достоинствах собак. А уж сколько восторженных слов сказано о собачьей верности!

Вначале 2000-х годов в Тольятти установили «Памятник Верности». Он представляет собой скульптуру собаки, немецкой овчарки, с которой связана поистине трагическая история… Этот пес в течение семи лет ждал возвращения своих хозяев. Причем, ждал их на том же самом месте, где они попали в жуткую автокатастрофу. Сам он тоже находился в момент аварии рядом с ними, но его от удара просто выбросило из машины. Хозяйка умерла на месте, а через несколько часов в больнице скончался и его хозяин. Пес же остался их ждать там, где последний раз видел их живыми…

Он всякий раз бросался под колеса машинам той же окраски и модели, несколько раз чуть не погиб под чужими колесами. Местные жители стали его подкармливать, потому что все попытки увести его с этого «лобного» места не увенчались успехом. Собаку стали звать Константином, по значению этого имени – «преданный, верный». Константин пропал через семь лет. Люди решили, что он все-таки угодил по чью-то машину, но потом его тело обнаружили в перелеске – без следов насильственной смерти. Пес просто скончался от старости и, почуяв смерть, сам ушел в лес умирать. Но, ушел совсем недалеко от того места, где так долго ждал и не дождался своих погибших хозяев…

Так может этот случай единичен? Может, собака такая попалась одержимая… Так нет, есть и другие примеры. Не менее потрясающая история случилась с японской собакой Хатико. Ей тоже изваяли памятник, а в день ее смерти в Японии был объявлен траур – на государственном уровне.

История такова. Она родилась 10 ноября 1923 года в городе Акита. (Видите, все как у людей – и дату рождения, и дату смерти вписали в анналы). Еще щенком ее подарили некому профессору медицины, который и дал собаке это имя. По роду службы профессор каждый день отправлялся в Токио на электричке со своей станции Сибуя. И не было случая, чтобы на поезд его не провожала собака. Дождется, когда состав сдвинется с места, чуть-чуть пробежит вдоль железнодорожного полотна, а потом уже, когда поезд исчезнет из вида – понуро плетется домой. Так же и встречала. Своим внутренним чутьем она «знала» расписание электрички, приходившей точно в срок, по-японски пунктуально… Едва завидев хозяина, еще издалека, она бросалась к нужному вагону и радость проявляла бурно и неистово… Этой картиной умилялись все без исключения.

Но в мае 1925 года случилась беда – профессор умер от инфаркта. Дом заколотили – родственники жили в другом городе, но Хатико продолжала жить на крыльце своего дома. А когда приходило время прибытия поезда, уже с готовностью стояла на платформе. Ждала, надеялась, и так продолжалось… целых девять лет. Родственники пытались пристроить ее к другим хозяевам. Она, конечно, брала пищу из их рук, но не более того. Хатико до конца была верна своему хозяину, вернее, памяти о нем, и несла свою скорбную вахту до самой своей смерти. Эта преданная собака стала известна всей стране, когда вышла в свет газетная заметка о ее необыкновенной беззаветной верности. Толпы людей приходили и приезжали на станцию Сибуя, чтобы своими глазами увидеть этот феномен… (Смотрите «прижизненный» снимок Хатико).

О ЧЕМ НЕ ЗНАЕТ НАУКА

Наука, как обычно, на все дает свои ответы. Вот и собачьей верности она находит объяснение, в общем-то, довольно прагматичное. Собака, мол, из рода canis – животное стайное, и хозяйскую семью она изначально воспринимает как свою родную стаю. В ней она сразу же выделяет вожака. Чаще всего этим вожаком становится мужчина, то есть, «доминирующий самец». Ко всем другим членам семьи, для нее второстепенным, она относится как равным себе, но инстинктивно принимает с любовью – как стайных своих родственников. Хозяину собака предана тоже инстинктивно – от него напрямую зависит ее уверенность в завтрашнем дне, количество еды и ее регулярность… Помилуйте, а как же быть с примерами такой собачьей самоотверженности. Собака вытащила ребенка из огня при пожаре, сама обгорела на 70 процентов, но не выпустила его из пасти, деликатно придерживая за рубашку, пока не «передала» его в руки врачей… Если верить ученым, собака бы вовсе не двинулась с места. Кто такой этот ребенок? Член стаи по значительности – никакой, и уж точно от него ничего не зависит – ни корм, ни завтрашний день… А собаки-поводыри? Если хозяин слеп и практически беспомощен, то по законам хищной стаи его вообще можно бы растерзать… Какой из него вожак? «Акела промахнулся» и вышел из игры…

Кажется, и наука всего не знает. Быть может, связи человека и собаки намного сложнее и прочнее, и лежат где-то в глубинной эмоциональной плоскости… Быть может, секреты широкой собачьей души еще будут раскрыты учеными. А пока… Если свой досуг вы посвящаете своей собаке, она вам ответит любовью – от всего собачьего сердца…

Елена Летягина