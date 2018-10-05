Чиновники рассказали президенту о ценах на жилье

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что правительство и акимы не работают по реализации жилищной программы 7-20-25. Об этом он заявил в пятницу в ходе послания народу страны. Глава государства пообещал, что по итогам года будет оценивать работу руководителей на местах именно по этому критерию, и не все пойдут в 2019 год в своей должности, передает Vlast.kz.

«Что нужно для комфортной жизни? Повышать качество доступности жилья. Сегодня мы успешно реализуем программу «Нурлы жер», давшую мощный импульс жилищному строительству, индивидуальному строительству, и вообще строительству. Начали новую масштабную социальную программу 7-20-25, которая повышает доступность жилищной ипотеки. Это же хорошая программа?

Это позволяет, если в семье работает два человека, запросто взять эту ипотеку, оплатить и начинать платить по кредитам. Всего 7% ставка, остальное государство на себя берет. Первичная ставка была 50% стоимости жилья, теперь 20. Раньше было – возврати за 10 лет, теперь – 25. То есть, честно говоря, по сравнению – почти ничего. Но как это осуществляться будет? Вот что важно. На местах. До сих пор еще не запущена. Говорят, вот сказал президент. А где? Где? Сколько сейчас заявок есть. Кто знает?», — обратился Назарбаев к собравшимся.

Глава Нацбанка Дания Акишев рассказал, что одобрено более 2 тысяч заявок.

«Только 2000 одобрено. Что, нет желающих или условия такие? Что банки не могут найти? Вот давай разберемся. Объявлена программа, не работает. Ну что банкам нужно?», — возмутился президент.

«Два месяца всего прошло», — сказал в свое оправдание Акишев.

Тут же глава государства обратился к первому вице-премьеру Аскару Мамину, поинтересовавшись, сколько стоит однокомнатная удешевленная квартира, площадью 50 квадратных метров.

«50 квадратных метров стоит порядка 7 миллионов», — отрапортовал Мамин.

«Семь миллионов. 20% от 7 миллионов – 1,4 млн может же заплатить человек? А? и на 25 лет. Не работаем. Правительство не работает, Бакытжан. Акимы не работают. Ко всем акимам обращаюсь, что вам еще надо, скажите, чтобы людям сделать хорошо? Что надо?! Все дали!!! (….) Я предупреждаю всех акимов. Это будет оценка вашей деятельности в конце года – перейдете вы на 2019 год или нет в этой должности», — подчеркнул Назарбаев.

В качестве примера он привел жилищные сертификаты, которые ввел Асет Исекешев, будучи акимом Астаны. Бывший глава столицы внедрял частичное субсидирование первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета.

«Сделал же? Скажи всем, как ты сделал. Это говорит о том, что есть возможность дать учителям, дать полиции, дать всем. Субсидирование первоначальных взносов если у них не хватает? В областях это можно сделать? Не платить же мы вас заставляем за все. Только первоначальный взнос, какой-то части, которой не хватает у них заплатить. То есть, нужно переживать за это. Нужно хотеть заниматься, помочь. Выдача таких жилищных сертификатов повысит доступность ипотеки для квалифицированных педагогов, медиков, полицейских и других специалистов, необходимых в регионах. Так сделала Астана, идите и учитесь», — заявил президент.

Вместе с тем он поручил увеличить строительство в крупных городах арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения.

«Я еще раз всей стране говорю, у нас другой мир сейчас, у нас рыночная экономика, государство бесплатно квартиру никому не дает. Можно помочь кредитами, можно помочь льготами, но нет таких квартир. У нас законов таких нет. У нас опять, мы участникам войны мы по 10 раз дали, детей, внуков, правнуков уже обеспечили. Ну ладно, участники войны. А всем остальным чего? Вот – кредитное жилье поселять надо. И никаких очередей на бесплатные квартиры быть нигде не должно. Они бесполезны просто. Никто не даст. Конечно, акимы выкручиваются, заставляют бизнес где-то оттянуть, квартиру забрать у кого-то, к крупному бизнесу обращаются – разве это дело?», — задал риторический вопрос Назарбаев.

По его мнению, если давать гражданам жилищные сертификаты, это поможет улучшить жилищные условия 250 тысячам семей. А с учетом строительства инженерной инфраструктуры для районов массовой застройки, государство за 5 лет поможет 650 тысячам семей или более 2 млн гражданам.