Массовое увольнение: 139 госслужащих лишились кресел в Шымкенте

В Шымкенте фиксируют массовое увольнение госслужащих. За последние два года около 139 человек лишились кресел, передает OTYRAR.

По данным департамента по делам государственной службы, 14 чиновников уволили. Остальные госслужащие покинули место работы по собственному желанию. Одной из частных причин увольнения, по так называемым отрицательным мотивам, являются коррупционные риски.

Причиной же увольнения по собственному желанию становится переезд в другой город, по состоянию здоровья или смена места работы. В ведомстве также сообщили, что текучесть кадров чаще всего наблюдается в аппарате акима Шымкента, управлении предпринимательства и образования.

«В 2022 году всего уволено 137 государственных служащих, из них 126 уволены по собственному желанию, 11 — по отрицательным мотивам. В первом полугодии 2023 года всего уволены 56 государственных служащих, из них 53 — по собственному желанию, 3 – по отрицательным мотивам. Увольнение административных государственных служащих производится соответствующим должностным лицом государственного органа, имеющим право приема на административную государственную должность в соответствии с настоящим законом»,— рассказали в департаменте агентства РК по делам государственной службы г. Шымкента.

Оснований для прекращения работы на государственной службе много. Чиновник предоставил заведомо ложные сведения о доходах и имуществе, не соблюдал обязанности, утратил гражданство Казахстана, попался на взятке, принял на работу сотрудника, совершившего коррупционное преступление, или ранее уволенного за совершение коррупционного правонарушения.

Поводом для отстранения от госслужбы могут быть также отрицательные результаты аттестации или представление при поступлении на государственную службу заведомо ложных документов, которые могли являться основаниями для отказа в приеме на государственную службу.