1 Что такое IMEI-код

IMEI-код — это серийный номер, состоящий из 15 цифр, который указывается на устройстве, в гарантийном талоне и на коробке от телефона. Он есть у всех устройств, поддерживающих работу сим-карт. Код присваивается слоту сим-карты, то есть если на вашем устройстве два слота, то оно имеет два IMEI-кода. Чтобы узнать код вашего устройства, нужно с него набрать следующую комбинацию цифр: *#06#. Эта команда для телефонов и не зависит от оператора. IMEI-код нужен, чтобы сотовые операторы и правоохранительные органы знали, что смартфон или другое устройство принадлежит именно вам, поэтому его необходимо зарегистрировать.

2 Как зарегистрировать IMEI-код устройства

Сотовые операторы регистрируют IMEI-коды бесплатно. Чтобы узнать, как пройти регистрацию, стоит позвонить в call-центр своего оператора. В пресс-службе сети Beeline сообщили, что проверить, зарегистрирован ли ваш телефон, можно, набрав команду *835#. Вам придет SMS-сообщение. Если устройство не зарегистрировано, можно отправить SMS с ИИН на номер 6914. В этом случае будет зарегистрировано то устройство, с которого отправляли SMS-сообщение. «Система получит ИИН, посмотрит, соответствует ли отправленный номер индивидуальному идентификационному номеру владельца. Если все сошлось, то к этим данным прикрепит IMEI-код телефона, с которого был отправлен ИИН. Все остальное система произведет автоматически», — сообщили в пресс-службе Beeline. Также пользователи этой сети смогут набрать команду *691# и дальше следовать командам, могут позвонить на номер 6914 и продиктовать оператору устно, зарегистрироваться в приложении «Мой билайн» или прийти в любой офис компании. Дополнительно предлагает зарегистрироваться терминал наличной оплаты QIWI, если через него пополнять баланс телефона. В отдаленных селах на помощь людям, плохо разбирающимся в технике, придут почтальоны «Казпочты». «Тут хорошо продуманная система регистрации, почтальон вводит свой идентификационный код и после этого только данные абонента. То есть все прозрачно. Можно будет потом проследить, откуда и как пришли эти данные, из какого источника», — заверили в пресс-службе Beeline. В компании «Теле-2» отметили, что незарегистрированными остаются всего малая часть абонентов. Работу с ними оператор сети будет проводить сам с ноября. «Они купили номер лет пять назад, и их регистрировали не по ИИН, а по РНН. Этим абонентам будет приходить sms-уведомление, где их попросят ответным sms выслать свой ИИН. Мы планируем закончить процесс до Нового года, поэтому у нас особых тревог нет. Сейчас лишь вопрос стоит о том, чтобы эти ИИН привязать к IMEI-кодам смартфонов планшетов и так далее. Это делается в автоматическом режиме, потому что мы и так через свою базу видим каждое устройство абонентов и его IMEI-код», — сообщили в пресс-службе «Теле-2». Абоненты сети Kcell для регистрации устройства могут отправить свой ИИН на короткий номер 6006 или воспользоваться USSD-командой *660#. В пресс-службе компании отметили, что свои устройства абоненты Kcell регистрируют самостоятельно. Если телефон имеет две сим-карты, то регистрировать придется обе связи на обоих слотах. Если вы поменяете сим-карты местами, то после включения телефон система это увидит автоматически. Если система не хочет принимать ваш ИИН, значит этот телефон зарегистрирован на другого человека и нужно обратиться в офис сотового оператора.

3 Что делать при покупке нового телефона

При покупке нового гаджета, по данным пресс-службы Beeline, чаще всего авторизация будет проходить автоматически. «Если вы до этого внесли свой ИИН в базу сотового оператора, то в системе уже есть ваши ИИН и ФИО. Когда вы вставляете в слот симку, система видит, что есть такое устройство, устройство не в розыске, никаких заявок в полицию или КНБ не было, что оно легально куплено. Система автоматически привязывает его к вам, и пользуетесь им уже вы», — сообщили в компании. Единственное, что рекомендует оператор, — перепроверить регистрацию по номеру *835# или войти в приложение «Мой билайн».

4 Что делать при покупке б/у телефона

Любой поддержанный телефон советуют в первую очередь проверить у своего сотового оператора, не зарегистрирован ли он на кого-то еще. А лучше совсем не брать подержанные телефоны. Когда вы идете на рынок, вы рискуете не только приобрести устройство, которое на кого-то зарегистрировано, это может быть украденный телефон или сломанный. Если устройство изначально было зарегистрировано на другого человека, но потом регистрацию сняли, вам нужно вставить свою сим-карту и пройти заново процедуру регистрации. Если купленный телефон оказался зарегистрированным на человека, который не снял регистрацию, вам придется обратиться в офис своего оператора связи. «Это защищает хозяина устройства. Если его украли, вы говорите своему оператору связи, они полностью отключают телефон. Он становится просто куском пластика. Продать его смогут, но работать он не будет. Если вы хотите отследить телефон, то нужно сначала написать заявление в полицию и далее следовать инструкции», — пояснил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев. Также регистрация защищает вас, когда вы продаете свой телефон. Операторы рекомендуют сразу отвязывать от себя устройство. «Если через два часа с этого телефона позвонят и скажут, что где-то заложена бомба, ответственность возложат на вас. Чтобы снять с себя регистрацию, нужно обратиться в офис», — сообщили в пресс-службе Beeline.

5 Что делать при смене оператора сотовой связи

Перейти с одной связи на другую можно только в офисах компаний-операторов. Вы предоставляете документы, консультанты на месте видят ваши данные, вводят их в базу, и дальше вы уже становитесь зарегистрированным пользователем устройства.

6 Что произойдет 1 января 2019 года

Пользователи устройств, не успевшие зарегистрироваться, не будут обслуживаться уже с полуночи 1 января 2019 года. «Мы ведем регистрацию с весны. Сотовый оператор дает возможность зарегистрировать IMEI-код, но по закону абонент должен сам регистрировать свое устройство, не оператор. Мы максимально упростили процедуру, все остальное — ответственность пользователя. Но даже если ночью 1 января незарегистрированный пользователь захочет выйти в Сеть, Beeline автоматически перенаправит его на страницу регистрации. После введения ИИН Сеть вновь станет для него доступна», — сообщили в пресс-службе компании.

7 Как быть туристам

Иностранные туристы, использующие роуминг сотовой связи своей страны, никаких затруднений не испытают. Туристы, которые будут покупать сим-карты казахстанской сотовой связи в офисах компаний, будут предоставлять свои документы, поэтому тоже окажутся в базе IМEI-кодов.

8 Безопасность данных

В пресс-службе «Теле-2» сообщили, что компания может предоставлять данные абонентов только по запросу правоохранительных органов и решению суда. «В одностороннем порядке мы данные не предоставляем. То есть, если нам позвонят и будут приводить какие-то доводы, мы никакой информации не предоставим», — заверили в компании. По закону, правоохранительные органы могут требовать личные данные конкретного абонента с предоставлением соответствующих документов, поясняющих, для чего запрашивается информация. Всю основную базу сотовые операторы хранят у себя и никуда не передают.