В Шымкенте открылась выставка-ярмарка ремесленников со всего Казахстана

В Шымкенте в выставочном центре «Көрме орталығы» стартовала выставка-ярмарка изделий ручной работы. На одной площадке собрались более 60 мастеров из разных регионов Казахстана, представивших украшения, национальные музыкальные инструменты, головные уборы, сумки и другие авторские изделия.

Посетители могут познакомиться с традиционными ремёслами, приобрести оригинальные аксессуары и поддержать отечественных производителей.

Как рассказала заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивов Шымкента Молдир Ондасынова, в мероприятии принимают участие мастера не только из мегаполиса, но и из соседних регионов.

«В сегодняшнем мероприятии участвуют ремесленники нашего города, а также Туркестанской и Жамбылской областей, Алматы. Всего более 62 участников», — сообщила Молдир Ондасынова.

На выставке представлены сумки из фетра и экокожи, изделия с национальными орнаментами, музыкальные инструменты, головные уборы и украшения ручной работы.

Особое внимание посетителей привлекают аксессуары в этническом стиле. Участник ярмарки Салих Калиев отмечает, что украшения с национальными мотивами пользуются спросом у покупателей разных возрастов.

«Национальный стиль никогда не выйдет из моды, потому что мы живём в Казахстане и должны популяризировать нашу культуру через аксессуары и другие изделия», — считает мастер.

Среди участников выставки — 39-летняя рукодельница Светлана Белова. Несмотря на диагноз ДЦП, женщина занимается творчеством и самостоятельно изготавливает изделия для продажи.

У Светланы есть большая мечта — приобрести собственное жильё. Все вырученные от продажи работ средства она откладывает на покупку дома. Свои изделия мастерица предлагает посетителям ярмарки по 5000 теңге.

По словам организаторов, главная цель мероприятия — сохранение и популяризация национальных ремёсел, поддержка мастеров и знакомство жителей Шымкента с их творчеством.

Выставка объединяет традиционные техники рукоделия и современные направления декоративно-прикладного искусства. Подобные мероприятия также дают ремесленникам возможность представить свою продукцию широкой аудитории и найти новых покупателей.