В Шымкенте спортсмены высадили молодые тополя на улице Дулати

В Шымкенте спортсмены по пожарно-спасательному спорту присоединились к марафону добрых дел и приняли участие в озеленении города. Вместо привычных тренировок молодые люди на время занялись благоустройством одной из городских улиц.

Экологическую инициативу поддержали представители Шымкентского городского филиала физкультурно-спортивного общества «Динамо». Участники акции высадили пять молодых тополей на улице Дулати.

По словам председателя городского филиала общества «Динамо» Рахманбека Аргимбаева, подобные мероприятия помогают воспитывать у молодёжи ответственность, бережное отношение к окружающей среде и любовь к родному городу.

«Делать добро можно даже без специальных акций. Достаточно утром поздороваться с человеком, подарить ему приветливую улыбку. А когда мы проводим такие инициативы от всего сердца, тем самым проявляем заботу о родном городе. Такие добрые дела помогают воспитывать подрастающее поколение, прививать ему ответственность и любовь к своей стране», — отметил Рахманбек Аргимбаев.

К озеленению присоединилась и спортсменка Ольга Чернова, которая выступает на республиканских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту и неоднократно становилась призёром чемпионатов и Кубков Казахстана.

По её словам, участие в экологических мероприятиях для спортсменов уже стало доброй традицией.

«Мы не первый раз выходим на субботники. Благоустраиваем наш город, делаем его ещё красивее и зеленее. Вот посадили деревья», — рассказала Ольга Чернова.

Участники акции уверены, что даже небольшие инициативы могут внести вклад в улучшение городской среды. Высаженные на улице Дулати пять тополей станут частью зелёных насаждений Шымкента.

Спортсмены подчеркнули, что забота о городе и участие в общественно полезных мероприятиях важны не меньше спортивных достижений.