В Казахстане выявили более тысячи интернет-страниц с незаконной рекламой БАД

В Казахстане за девять месяцев 2026 года выявили 1008 интернет-профилей, распространявших рекламу биологически активных добавок (БАД) без необходимых регистрационных документов. Нарушения обнаружили в ходе мониторинга интернет-ресурсов и средств массовой информации.

Всего специалисты проверили деятельность 2976 рекламораспространителей на соблюдение требований законодательства в сфере рекламы БАД.

Мониторинг охватил 2641 интернет-ресурс, включая Instagram, Facebook, YouTube и другие цифровые платформы, а также 335 средств массовой информации.

В результате выявили 1008 интернет-профилей, через которые рекламировались биологически активные добавки, предлагаемые покупателям посредством онлайн-торговли по предварительному заказу. При этом у продукции отсутствовали свидетельства о государственной регистрации.

Для устранения нарушений рекламораспространителям направили 349 рекомендательных писем. Ещё семь обращений поступили в уполномоченные государственные органы для принятия мер по удалению незаконной рекламы.

Работа по ограничению распространения такой рекламы также проводится компанией Meta.

Кроме того, в рамках профилактических мероприятий специалисты направили 20 информационных писем в филиалы Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и другие государственные органы.

Отдельное внимание уделяется информированию населения о правилах рекламы и реализации биологически активных добавок.

За девять месяцев в Казахстане подготовили и распространили 5342 информационных материала, включая статьи, выступления специалистов и другие публикации.

Проводимая работа направлена на соблюдение законодательства в сфере рекламы БАД, предупреждение нарушений и защиту прав потребителей.

Специалисты напоминают, что перед покупкой биологически активных добавок важно проверять наличие государственной регистрации продукции. БАД не являются лекарственными средствами и не должны рассматриваться как замена назначенного врачом лечения.