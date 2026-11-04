В Казахстане выявили более тысячи интернет-страниц с незаконной рекламой БАД

В Казахстане за девять месяцев 2026 года выявили 1008 интернет-профилей, распространявших рекламу биологически активных добавок (БАД) без необходимых регистрационных документов. Нарушения обнаружили в ходе мониторинга интернет-ресурсов и средств массовой информации.
Всего специалисты проверили деятельность 2976 рекламораспространителей на соблюдение требований законодательства в сфере рекламы БАД.
Мониторинг охватил 2641 интернет-ресурс, включая Instagram, Facebook, YouTube и другие цифровые платформы, а также 335 средств массовой информации.
В результате выявили 1008 интернет-профилей, через которые рекламировались биологически активные добавки, предлагаемые покупателям посредством онлайн-торговли по предварительному заказу. При этом у продукции отсутствовали свидетельства о государственной регистрации.
Для устранения нарушений рекламораспространителям направили 349 рекомендательных писем. Ещё семь обращений поступили в уполномоченные государственные органы для принятия мер по удалению незаконной рекламы.
Работа по ограничению распространения такой рекламы также проводится компанией Meta.
Кроме того, в рамках профилактических мероприятий специалисты направили 20 информационных писем в филиалы Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и другие государственные органы.
Отдельное внимание уделяется информированию населения о правилах рекламы и реализации биологически активных добавок.
За девять месяцев в Казахстане подготовили и распространили 5342 информационных материала, включая статьи, выступления специалистов и другие публикации.
Проводимая работа направлена на соблюдение законодательства в сфере рекламы БАД, предупреждение нарушений и защиту прав потребителей.
Специалисты напоминают, что перед покупкой биологически активных добавок важно проверять наличие государственной регистрации продукции. БАД не являются лекарственными средствами и не должны рассматриваться как замена назначенного врачом лечения.