До 23 лет лишения свободы получили осуждённые за убийство Василия Колесникова

В Шымкенте межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор шестерым фигурантам дела об убийстве Василия Колесникова. Подсудимых признали виновными в совершении ряда тяжких преступлений, включая убийство, покушение на убийство, похищение человека по предварительному сговору и хулиганство. Каждому назначено от 20 до 23 лет лишения свободы.

Как сообщил судья Абинур Карабаев, наказание определено с учётом совокупности совершённых преступлений.

Арысбаев приговорён к 23 годам лишения свободы, Инкарбеков и Кызбалаев получили по 22 года, Еримбетов — 21 год, Жуманазар — 20 лет, Куандыков — 20 лет и шесть месяцев заключения.

«Преступление было совершено днём, в центре города, на глазах у людей, с особой дерзостью, применением насилия к гражданам и явным неуважением к общественному порядку. Потерпевший Колесников был похищен и убит с особой жестокостью», — отметил судья Абинур Карабаев.

Суд не установил оснований для назначения более мягкого наказания в соответствии с частями 4 и 6 статьи 55 Уголовного кодекса Казахстана.

Кроме того, осуждённых обязали выплатить 10 млн теңге в качестве компенсации морального вреда потерпевшему, который получил тяжёлые травмы во время нападения.

Напомним, преступление произошло в январе 2026 года. Согласно материалам дела, нападавшие преследовали автомобиль, в котором находились потерпевшие. Когда машина остановилась на светофоре, злоумышленники намеренно врезались в неё сзади, чтобы не дать находившимся внутри людям скрыться.

После столкновения нападавшие атаковали автомобиль. Василия Колесникова насильно посадили в другую машину и вывезли в Туркестанскую область.

Позднее его тело обнаружили возле центральной районной больницы Ордабасинского района.

Во время нападения также пострадал Максат Кошкенбаев. Он получил колото-резаные ранения грудной клетки и был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

По информации, озвученной в суде, ещё один фигурант уголовного дела продолжает находиться в розыске.