В Шымкенте очередникам вручают ключи от новых квартир

В Шымкенте продолжается обеспечение жильём граждан, состоящих в очереди. В этом году планируется предоставить более 9 тысяч квартир, из которых свыше 4 тысяч уже переданы новосёлам. Среди получателей — многодетные семьи, люди с инвалидностью, дети-сироты и другие социально уязвимые категории населения.

Одной из обладательниц новой квартиры стала жительница Шымкента Гульнара Мирхашимова. Собственного жилья женщина ждала десять лет. Всё это время её семье приходилось переезжать с одной съёмной квартиры на другую.

Теперь семья готовится к переезду в собственную двухкомнатную квартиру.

«Я ждала квартиру долгие годы. Качество отличное, мне понравилось. Уже сходила, посмотрела. Условия доступные, для нас это большая помощь. Теперь у нас будет своя квартира. Желаю всем получить такое жильё», — поделилась Гульнара Мирхашимова.

Жильё предоставляется гражданам на условиях аренды с возможностью последующего выкупа. Размер ежемесячной платы зависит от количества комнат.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя городского управления жилья Копжан Тулебаев, стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет до 10 тысяч теңге в месяц, двухкомнатной — до 15 тысяч, трёхкомнатной — до 20 тысяч теңге.

При этом для отдельных категорий граждан предусмотрена возможность бесплатной приватизации жилья.

«К ним относятся люди с инвалидностью первой и второй групп, ветераны Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие от ядерных испытаний, а также жители Приаралья. Они имеют право получить жильё в собственность бесплатно», — пояснил Копжан Тулебаев.

Возможность выкупа квартир для остальных получателей зависит от установленных требований и финансовых возможностей семьи.

Среди новосёлов — многодетные и неполные семьи, матери, воспитывающие детей самостоятельно, семьи с детьми с особыми потребностями, люди с инвалидностью, а также дети-сироты и граждане, оставшиеся без попечения родителей.

В городском управлении жилья сообщили, что работа по обеспечению очередников квартирами продолжается. Всего до конца года планируется предоставить более 9 тысяч единиц жилья.