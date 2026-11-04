В Южно-Казахстанской медицинской академии обсудили задачи Послания Президента

В Южно-Казахстанской медицинской академии Шымкента состоялась встреча, посвящённая реализации задач, обозначенных в Послании Президента Казахстана народу страны. Преподаватели и студенты обсудили цифровизацию образования, внедрение искусственного интеллекта, развитие здравоохранения и подготовку будущих медицинских специалистов.

Особое внимание участники уделили использованию современных технологий в образовательном процессе. По мнению преподавателей, цифровые инструменты и искусственный интеллект способны расширить возможности обучения, повысить качество подготовки будущих врачей и способствовать развитию клинического и критического мышления студентов.

Заведующая кафедрой истории Казахстана и социально-общественных дисциплин Жанат Оралбайкызы отметила, что развитие технологий должно сопровождаться воспитанием профессиональной ответственности и нравственных качеств.

«В Послании чётко обозначены вопросы цифровизации экономики и внедрения искусственного интеллекта. Они напрямую касаются сферы образования и воспитания. Важно формировать у современных студентов не только профессиональные компетенции, но и такие качества, как патриотизм, духовность, доброта и человечность», — подчеркнула она.

По словам преподавателя, эти принципы перекликаются с концепцией Абая «Толық адам» — «Совершенный человек», предполагающей всестороннее развитие личности.

Участники встречи также обсудили модернизацию системы здравоохранения, строительство и развитие медицинских учреждений, а также необходимость подготовки специалистов, способных эффективно применять новые технологии на практике.

Студентка академии Адеми Жанибекова отметила, что для будущих врачей важны не только современное оборудование и условия обучения, но и умение применять полученные знания в работе с пациентами.

«Преимущества современных больниц и передовых технологий могут быть реализованы только благодаря специалистам, которые умеют эффективно использовать эти возможности, ответственно и с заботой относятся к пациентам», — рассказала студентка.

Она добавила, что в академии студентов мотивируют заниматься научными исследованиями, повышать профессиональные компетенции и участвовать в общественной жизни.

Отдельной темой обсуждения стали сохранение национальных ценностей, укрепление общественного согласия и патриотическое воспитание молодёжи.

По итогам встречи участники подчеркнули важность сочетания современных образовательных технологий, научной подготовки и профессиональной этики в обучении будущих медицинских работников.