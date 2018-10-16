Родители ребенка, которого сняли на видео в момент необъяснимых судорог, пожаловались в прокуратуру и потребовали наказать автора и распространителей этого ролика. Об этом Sputnik Казахстан сообщили в управлении здравоохранения Туркестанской области.

По словам пресс-секретаря ведомства Миры Сулейменовой, управление также намерено обратиться с жалобой в областную прокуратуру с просьбой выяснить, кому принадлежит авторство. К слову, на видео видно, что действие происходит в лечебном учреждении, а рядом с маленьким пациентом стоят люди в белых халатах.

В пресс-службе управления здравоохранения Туркестанской области сообщили, что диагноз «бешенство» не подтвержден.

Напомним, ранее в соцсетях опубликовано видео, на котором ребенок в больнице мучается в странных судорогах.

Мальчик был доставлен в центральную больницу города Жетысай 9 октября бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии. После полного осмотра детского невропатолога, инфекциониста, рабиолога, психиатра и реаниматолога ему был выставлен предварительный диагноз: симптоматический психоз, галлюцинаторный синдром, резидуально-органическое состояние, судорожный синдром, подозрение на бешенство. Однако позже этот диагноз был снят.

«В результате интенсивного лечения состояние мальчика улучшилось. Он пробыл в больнице около трех дней. Ему требовалось продолжение лечения, однако родители отказались от стационара. Они написали расписку о том, что несут ответственность за дальнейшее состояние сына и забрали его домой», — отметила пресс-секретарь.

По словам Миры Сулейменовой, в настоящий момент ребенок находится дома с родителями и чувствует себя прекрасно. При этом медицинские работники держат ситуацию на контроле, ежедневно навещая семью.

«Родители знают, если ребенку понадобится медицинская помощь, мы в любой момент готовы ее оказать. Но они отказываются. Говорят, что сами знают, как лечить своего ребенка», — добавила пресс-секретарь.

А вот от помощи прокуратуры, как выяснилось, родители ребенка не намерены отказываться. Они уже ходят по инстанциям с заявлением, в котором требуют найти и наказать автора видео за вторжение в частную жизнь и за распространение ложной информации, отмечая, что это нанесло моральный ущерб всей их семье.