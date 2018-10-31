«Лтд Турмыс» самая крупная из компаний подрядчиков. Её автопарк насчитывает 81 единицу техники. Костяк составляют многофункциональные автомашины, которые могут быть задействованы круглый год.

В прошлую зиму на компанию легла основная нагрузка по расчистке улиц от снега. В нынешнюю работы будет ещё больше. Если в прошлом году автомашины коммунальных служб выезжали лишь по 19-ти маршрутам, то в этом им придётся выезжать по 24-м. Связано это с расширением города и увеличением числа асфальтированных улиц.

Султан Тузелов, заместитель руководителя управления ЖКХ г. Шымкента: «Согласно нормам, в этом году мы заготовили 23 тысячи кубов песка и 4000 тонн соли. Часть инертных материалов осталась с прошлого года. Техники тоже достаточно. Всего у нас 138 автомашин, которые будут задействованы в зимний период. Но если вдруг техники будет недостаточно, у нас есть договор с другими подрядными организациями «Береке», «Отау строй» «Туркестан Жол сервис» и другими, они нам помогут».

Сегодня в Шымкенте насчитывается 189 улиц к расчистке которых каждую зиму привлекается снегоуборочная техника. Их общая протяжённость почти 600 километров. И от готовности автомашин коммунальных служб, зависит как горожане переживут зиму. Очисткой улиц в Шымкенте занимаются 4 компании, их техническую оснащённость и проверила городская комиссия.

Мадияр Жаксыбаев, заместитель начальника Департамента по ЧС г. Шымкента: «Будет осмотрена техника ТОО «ЛТД Турмыс», «Югдорсервис», «Байтерек ЛБ» и «Нуртас Сервис». Они будут задействованы по 25-ти маршрутам города, всего 189 улиц, будут задействованы 135 ед. техники и 1195 человек личного состава, протяженность составляет более 500 километров».

Парк дорожной техники коммунальных служб ещё будет пополняться. В ближайшие две недели компания «ЛТД Турмыс» приобретёт ещё 20 снегоуборочных машин.

Данияр Худайбергенов