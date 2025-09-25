Подготовка к зиме: ремонт и долги

Подготовка к зиме начинается заранее. Жителям приходят уведомления о проведении опрессовки. В этот период специалисты проверяют системы отопления и выявляют неполадки.

Так, в одном из домов микрорайона Север жительница Лаура Иманова обнаружила утечку и вызвала специалистов ГКП «Куатжылуорталык-3». Коммунальщики быстро устранили проблему.

Лаура Иманова, жительница г. Шымкента: «У меня маленькие дети, поэтому очень важно, чтобы зимой в квартире было тепло. Провели опрессовку, нашли проблему и быстро её устранили. Сейчас мы готовы к зиме. Спасибо «Куатжылуорталык-3».

До начала отопительного сезона все работы должны быть завершены. Если в доме выявляют повреждённые трубы, жильцы обращаются в КСК или управляющую компанию — они обязаны устранить неполадки. Но если КСК нет, ремонт приходится организовывать самим жителям.

Алмаз Калдарбек, инженер ГКП «Куатжылуорталык-3»: «Мы проводим обязательную опрессовку. Заходим в подвалы каждого дома, проверяем систему элеватора, подаём давление и определяем, готов ли дом к отопительному сезону. Уже выявили несколько проблемных объектов — устраняем».

Острая проблема — долги населения. На сегодняшний день общий долг жителей перед ГКП «Куатжылуорталык-3» составляет 409 миллионов тенге. Сейчас ведётся работа с должниками.

Жанузак Махамбетов, заместитель директора по развитию инфраструктуры ГКП «Куатжылуорталык-3»: «Мы проводим рейдовые мероприятия, работают частные судебные исполнители. Но отключать отопление мы не можем — оно подаётся через элеватор. У предприятия тоже есть обязательства. Было бы хорошо, если бы люди оплачивали вовремя».

Сегодня ГКП «Куатжылуорталык-3» обеспечивает теплом 2 154 многоквартирных дома в Шымкенте. Вопрос тарифов на отопление остаётся актуальным и находится на контроле правительства.

Жанузак Махамбетов, заместитель директора по развитию инфраструктуры ГКП «Куатжылуорталык-3»: «У нас 2154 дома делятся на две категории. В первой дома с общедомовыми приборами учёта. Здесь тариф составляет: до 100 квадратных метров — 4785 тенге за 1 гигакалорию, от 100 до 200 квадратных метров — 5264 тенге, свыше 200 квадратов — 18462 тенге. Вторая категория — дома без общедомовых приборов учёта. Для них установлен средний тариф — 177 тенге за квадратный метр».

Надёжное тепло зимой зависит не только от работы коммунальщиков, но и от дисциплины горожан. Обновлённые котлы и отремонтированные сети требуют своевременной оплаты. В «Куатжылуорталык-3» напоминают: тепло в домах — это не только услуга, но и общая ответственность.