Без права на ошибку: Туркестан готовится к зиме

В Туркестанской области продолжается плановая подготовка к отопительному сезону 2025–2026 годов. Накануне под председательством акима региона Нуралхана Кушерова состоялось расширенное совещание, где подробно обсудили ход работ в этой сфере. Особое внимание уделено объектам социальной инфраструктуры.

Зима — испытание не только для природы, но и для инженерной инфраструктуры. Именно поэтому, по словам акима области, каждая система отопления в школах, больницах, домах культуры и спорткомплексах должна быть полностью проверена, а все работы завершены строго в срок.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Если каждое учреждение будет готово заранее — зиму пройдём без проблем. Каждый должен отнестись к своей задаче ответственно. Подготовка должна идти по графику и завершиться в установленные сроки. Мы не имеем права рисковать безопасностью людей».

В зоне особого внимания — учреждения образования. Аким региона потребовал обеспечить бесперебойное отопление в каждой школе. Руководителям районных отделов образования напомнили: в случае промедлений или халатности — ответственность персональная.

О текущем уровне готовности доложили представители профильных ведомств. По информации областного управления энергетики и ЖКХ, в регионе работает 7 теплоснабжающих предприятий, включая один теплоэнергетический комплекс, 36 централизованных и более 2 тысяч автономных котельных.

Токтар Усупалиев, руководитель управления строительства Туркестанской области:

«Проведены ремонты 1239 км линий электропередачи, 26 подстанций и 465 трансформаторных установок. Работы идут по плану, под контролем штаба. Плановые ремонты, предусмотренные на 2025–2026 годы, АО “Qazaq Gaz” уже завершило».

На модернизацию и ремонт теплоснабжающей инфраструктуры региона предусмотрено 7,8 млрд тенге, из которых почти весь объём финансируется за счёт бюджета. В числе приоритетных проектов:

Реконструкция 14,5 км теплотрасс в Кентау;

Замена котлов в посёлке Кыземшек (Созакский район);

Ремонт сетей и котельной в Тулебийском районе;

Текущий ремонт в селе Шаульдир (Отрарский район);

Завершение плановых работ в городе Арыс и Сарыагашском районе.

На всех 18 централизованных котельных города Туркестан проведены испытания под давлением. Началась установка резервных видов топлива.

Под давлением проверяются и системы отопления социальных объектов. Общая потребность региона в угле этой зимой составляет более 600 тысяч тонн. Поставка топлива в учреждения ведётся по графику, а владельцам теплиц и частных домов рекомендовано не откладывать закупку.

Акимам районов поручено завершить все работы своевременно и качественно. Подготовка к зиме продолжается в штатном режиме и остаётся под постоянным контролем областного штаба.