Готовы ли в Шымкенте к отопительному сезону

В Шымкенте продолжается подготовка к отопительному сезону. Готовность газовых служб и распределительных сетей к зиме проинспектировал председатель правления национальной компании. Санжар Жаркешов ознакомился с ходом реализации инвестпроектов, направленных на модернизацию сферы. Сейчас в Шымкенте доступ к голубому топливу имеет уже 96% населения.

В Шымкенте к централизованному газопроводу подключены 236 тысяч абонентов. До конца года газифицируют жителей еще 7 микрорайонов. Председатель правления национальной компании поручил усилить информационную работу с населением в целях предупреждения несчастных случаев и аварийных ситуаций.

Национальная компания уделяет большое внимание городу Шымкенту по обеспечению бесперебойным газом, а также подготовке к отопительному сезону. Для нас обеспечение безопасности для потребителей очень важно. Мы знаем, что разные внештатные ситуации бывают в отрасли, особенно у самих потребителей, в первую очередь у населения. Мы занимаемся оповещением, подготовкой их оборудования к отопительному сезону», — говорит Санжар Жаркешов, председатель правления национальной компании.

Взамен сразу четырех старых газораспределительных пунктов в городе построили современную станцию. По словам сотрудников газовых служб, продолжается активная работа по цифровизации, устанавливают смарт-счетчики, старые трубы меняют на новые. В этом году всего заменили 76 километров сетей.

«Старые изношенные трубы меняем на полиэтиленовые. Они очень прочные, имеют долгий эксплуатационный срок службы. Современные трубы из качественного материала прослужат много лет», — говорит Ермек Калдыкулов, директор шымкентского производственного филиала национальной компании.

Шымкент к предстоящему отопительному сезону готов на 72%. Все запланированные работы специалисты газоснабжающей компании обещают завершить до сентября.