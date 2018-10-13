Спецпроект ТК «Отырар», газеты «Рабат», сайта otyrar.kz продолжается. На этот раз нас поддержали студенты Южно-Казахстанского политехнического колледжа.

«Мы продежурили ровно 2 часа на остановках Баян сулу и на остановке «Гарант». За это время отклеили около 250 листовок объявлений (маленьких и больших, плакатов и железных табличек). Нас зовут Казьмин Тимур и Мороз Юрий, студенты 2 курса Южно-Казахстанского политехнического колледжа!!!!», — рассказали ребята.

Напомним, что принять участие в акции «Мы объявляем войну объявлениям» легко. Достаточно очистить свой двор, улицу, остановку, столб от наклеенных объявлений. Сделать фото, снять видео с комментариями и прислать на электронную почту нашего сайта или номер ватсап. О самых активных журналисты ТК «Отырар TV» расскажут в своих сюжетах, а газеты в специальных репортажах. Не забывайте о том, что снятые объявления нужно бросать в урну.

Война объявлениям продолжается, мы уверены, что культурная столица СНГ Шымкент к 2020 году должен, просто обязан стать чистым!

email: kazorina@otyrar.kz или WhatsApp +7 747 996 8219.