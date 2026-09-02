18-летняя жительница Шымкента получила собственную квартиру

В Шымкенте 40 семей, стоящих в очереди на жильё, отпразднуют новоселье. Ключи от новых квартир, счастливчикам вручил аким города Габит Сыздыкбеков. Среди новосёлов — граждане, относящиеся к социально уязвимым категориям.

Этого дня новосёлы ждали очень долго. Одна из тех, кто обрёл собственное жильё, — 18-летняя Жансая Ерболкызы. Несмотря на юный возраст, она стала хозяйкой собственного дома. Для девушки это один из важных этапов в жизни.

В раннем возрасте она осталась без попечения родителей и воспитывалась у бабушки. Сегодня Жансая получила ключи от двухкомнатной квартиры и не скрывает своей радости: «Сегодня я получила ключи от своей квартиры из рук акима. Честно говоря — не ожидала. Всё произошло так быстро. Кажется, год пролетел незаметно. Я очень рада и от всего сердца благодарю всех причастных. Сейчас я студентка, учусь, в следующем году окончу учёбу, но планирую продолжить образование».

Собственное жильё — основа стабильности и благополучия. А для девушки, которая уже в 18 лет обрела свой дом, этот день наверняка останется в памяти на всю жизнь. Вместе с тем у горожан есть вопросы, касающиеся очереди на жильё. По их словам, сейчас они не могут увидеть, кто и на каком месте находится. В связи с этим аким города поручил ответственным специалистам решить этот вопрос.

Новые квартиры предоставляются в девятиэтажном жилом доме, расположенном в микрорайоне «Асар-2». Дома полностью обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой. Среди получателей жилья — семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, неполные семьи, а также дети-сироты и граждане, оставшиеся без попечения родителей.

«В первую и вторую категории входят граждане с инвалидностью, оставшиеся без попечения родителей, а также многодетные семьи — они проходят по ставке 2 процента. Остальные государственные и бюджетные служащие — по ставке 5 процентов. На сегодняшний день из запланированных на 2026 год 7 386 квартир ключи уже вручены от 3 640 квартир», — Копжан Тулебаев, и.о. руководителя управления жилья г. Шымкента.

Для новосёлов это возможность получить собственное жильё на доступных условиях. Льготный механизм направлен на поддержку социально уязвимых граждан и людей, нуждающихся в жилье. Отметим, что сегодня в Шымкенте в очереди на получение квартир стоят более 96 тысяч семей.