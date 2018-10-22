Позади 2 стартовых тура Лиги чемпионов, поэтому уже можно подводить первые итоги. Отметим, что практически никто из фаворитов не сумел обойтись без потери очков, а это означает, что борьба за титул сильнейшей команды Старого Света развернется нешуточная.

Одной из главных интриг сезона является выступление туринского «Ювентуса», который летом сумел подписать Криштиану Роналду. В Серии А португалец уже забивает, а вот его дебют в ЛЧ в составе «бьянко-нери» вышел скандальным. Роналду получил сомнительную красную карточку и ушел с поля в поединке с «Валенсией» уже в первом тайме. Слезы португальца видел весь мир, но и без него «Ювентус» сумел дожать оппонента и добиться такой важной победы.

Во втором поединке «Старой синьоры» в Лиге чемпионов роль лидера на себя взял Дибала. Аргентинский нападающий отметился хетт-триков в ворота «Янг Бойз».

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Шансы «Ювентуса» на итоговый триумф

В стартовых турах «Старая синьора» смотрелась очень убедительно, однако, ее реальную силу не позволяет оценить слабость оппонентов. Уже сейчас видно, что «Ювентус» готов играть с соперниками любого уровня и стиля игры. Команда уже не первый сезон претендует на победу в соревнованиях. В этот раз она действительно близка к ней благодаря таким преимуществам, как:

Один из лучших составов в мире. Летом «Ювентус» смог укрепить и без того классный состав. Сейчас в распоряжении Аллегри минимум 2 топовых исполнителя на одну позицию.

Сверхмотивация. Во-первых, «старая синьора» за последнее время дважды выходила в финал ЛЧ и была на расстоянии вытянутой руки от победы, а во-вторых, фактор Роналду. Криштиану хочет быть лучшим всегда и везде, поэтому просто не позволит соперникам опускаться ниже определенного уровня.

Слабость некоторых конкурентов. «Реал», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и многие другие клубы сейчас переживают не лучшие времена и заняты, скорее, решением внутренних проблем, чем и может воспользоваться «Ювентус».

Посмотрим, хватит ли у команды сил на длинный еврокубковый сезон и сумеет ли Криштиану Роналду завоевать уже 6-й Кубок Чемпионов для себя.