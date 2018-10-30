Молодой ученый из Шымкента, который изобрел уникальное устройство, дающее возможность ускорить процесс тестирования лекарств, вынужден работать за рубежом, хотя свое будущее видит только на родине, сообщает «Хабар 24».

Реализовать весь свой потенциал Габиту Нурумбетову не позволяет уровень развития так называемой нишевой фармацевтики в Казахстане. Поэтому он решил воспользоваться приглашением на работу и набраться опыта в британском венчурном центре Medherant.

Молодой ученый после долгих исследований сделал традиционную ячейку Франца, которая обычно используется для тестирования трансдермальных лекарств, более быстрой и получил большое признание.

Уроженец Шымкента окончил казахстанско-британский технический вуз. В университете Уорик он получил степень доктора философии по химии. Позже перспективного специалиста приметила исследовательская компания при университете и пригласила работать к себе.

Габит Нурумбетов, ученый-изобретатель: «Будущее определенно связано с Казахстаном. Я планирую вернуться в Казахстан. Но, наверное, чуть-чуть попозже, потому что у нас именно фармацевтика не сильно развита. Фармацевтика та, которую именно я делаю здесь. У нас больше таблетки, уколы. Пока работы нет в Казахстане, по профилю».