Главный клубный турнир в Европе — Лига Чемпионов вернется к нам уже на следующей неделе. Первые два тура выдались очень жаркими и интересными, а некоторые матчи подарили нам совсем неожиданные результаты. Давайте взглянем на самые интересные игры, которые ждут нас в третьем туре в нашем кратком обзоре группового этапа.

Лига Чемпионов — столкновение грандов в третьем туре

Сам турнир, Лига Чемпионов, всегда привлекал болельщиков тем, что они получали редкий шанс увидеть игры лидеров европейского клубного футбола из разных стран. И третий тур подарит на два очень “вкусных” матча, которые нужно обязательно смотреть в режиме онлайн. Примечательно, что в обоих из них примут участие итальянские команды:

Барселона — Интер. Группу B можно смело назвать группой смерти. И в матче третьего тура встретятся команды, которые дважды выходили до этого победителями. Барселона сбавила обороты и начала играть с ошибками, в то время как Интер наоборот набрал очень хорошую форму и претендует на самые высокие места как в домашнем чемпионате, так и в розыгрыше в ЛЧ.

ПСЖ — Наполи. Группа C тоже выглядит очень интересной, в первую очередь из за смешанных результатов. Главные претенденты образовали некий треугольник, где каждый друг у друга выиграл и проиграл. Так французы проиграли мерсисайдцам, а те в свою очередь были биты Наполи. И предстоящая встреча между двумя этими клубами должна расставить все точки над i.

В предстоящих играх номинальными фаворитами являются хозяева, но стоит помнить, что любая статистика бессильна когда речь идет о Лиге чемпионов.

Футбол “маленьких” клубов тоже будет интересен

Однако, не только футбол главных претендентов на чемпионство будет привлекать внимание зрителей к себе. И тут речь идет об играх, не имеющих такую яркую афишу, но способных создать большую интригу: