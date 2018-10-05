Существует сотни рецептов маринадов — мы выбрали лучшие из них.

Зачем мариновать?

В сыром мясе и рыбе может таиться скрытая угроза для здоровья — это и паразиты, и возможные заболевания, и токсичные вещества. Многие компоненты, входящие в состав популярных рецептов маринада, способствуют гибели микробов и глистов.

Кроме того, в процессе маринования волокна продукта расщепляются подобно тому, как это происходит после попадания еды в желудок. Это позволяет сократить время приготовления и превратить даже самую жесткую «калошу» в сочный и мягкий стейк. Пряности и прочие ингредиенты придают мясу и рыбе дополнительные нотки вкуса и интересный аромат.

Хороший маринад состоит из трех базовых компонентов:

кислота (лимонный сок, уксус, вино и т. д.) — размягчает волокна и придает продуктам пикантный вкус;

масло — связывает компоненты воедино и помогает им проникать внутрь продукта;

специи и пряности — при правильном использовании раскрывают новые грани вкуса.

Как мариновать?

Существует несколько общих правил маринования продуктов:

Минимальный рекомендуемый срок маринования мяса и птицы — 2 часа, максимальный — 2 суток.

Морепродукты и рыбу нельзя мариновать дольше одного часа.

Для маринования используйте контейнеры из пластика или стекла. Алюминий, медь или чугун могут вступить в реакцию с компонентами маринада и испортить вкус блюда.

Если по рецепту маринад нужно разогреть, перед тем как поместить в него рыбу или мясо, его рекомендуется остудить.

Мясо и рыбу в процессе маринования следует держать в холодильнике.

Никогда не используйте маринад повторно, если жидкость уже контактировала с сырыми продуктами!

Чем мариновать?

Калифорнийский маринад (для мяса и птицы)

Состав: 4 измельченных зубчика чеснока;

1 стакан лимонного сока;

0,5 стакана горчицы;

1,5 стакана соевого соуса;

0,5 стакана вустерского соуса;

2 ч.л. черного перца;

2 стакана оливкового масла.

Кофейный маринад (для свиного шашлыка, стейка, утки)

Состав: 1 стакан свежесваренного крепкого кофе;

1,5 ч.л. коричневого сахара;

0,5 ч.л. соли;

0,5 ч.л. черного перца;

2 измельченных зубчика чеснока.

Маринад терияки (для курицы, свинины, говядины)

Состав: 0,5 стакана соевого соуса;

1 стакан воды;

0,5 ч.л. молотого имбиря;

0,25 ч.л. чесночного порошка;

5 ч.л. коричневого сахара;

1 ч.л. меда;

2 ч.л. кукурузного крахмала;

0,25 стакана холодной воды.

Особые указания:

Соедините все компоненты кроме кукурузного крахмала и подогрейте в сотейнике на среднем огне. Отдельно разведите крахмал в холодной воде. Добавляйте его к маринаду маленькими порциями, пока он не достигнет нужной консистенции. Снимите сотейник с огня и остудите.

Маринад по‑гречески (к рыбе, мясу, морепродуктам, шашлыку)

Состав: 1 ч.л. лимонной цедры;

0,25 стакана лимонного сока;

1 ч.л. сухого орегано;

2 ч.л. измельченного чеснока;

0,5 ч.л. черного перца.

Маринад с лимоном и розмарином (к говядине, свинине, птице)

Состав: сок трех лимонов;

0,25 стакана свежего розмарина;

0,25 стакана оливкового масла;

2 измельченных зубчика чеснока;

2 ч.л. соли.

Маринад по‑корейски (для барбекю)

Состав: 1 стакан белого сахара;

1 стакан соевого соуса;

1 стакан воды;

1 ч.л. лукового порошка;

1 ч.л. молотого имбиря;

1 ч.л. лимонного сока.

Маринад для морепродуктов

Состав: 0,5 стакана соевого соуса;

2 ч.л. коричневого сахара;

1 ч.л. лимонной цедры;

0,25 стакана лимонного сока.

Маринад с бальзамическим уксусом (к любому виду мяса и птицы)

Состав: 1 ч.л. бальзамического уксуса;

0,25 ч.л. соли;

0,25 ч.л. черного перца;

1 ч.л. тимьяна.

Кисло-сладкий маринад (к рыбе, морепродуктам, блюдам из мяса в азиатском стиле)

Состав: 400 мл яблочного уксуса;

325 мл коричневого сахара;

1 измельченный зубчик чеснока;

2 ч.л. соевого соуса;

2 лука-шалот, измельченных;

черный перец по вкусу.

Маринад к кинзой и лаймом (к свинине, баранине, говядине, курице)

Состав: 2 стакана сока лайма;

4 ч.л. свежей кинзы;

1 стручок острого перца;

3 лука-шалот;

2 измельченных зубчика чеснока;

соль, перец по вкусу.

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