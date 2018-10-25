Глава движения #НеМолчи Дина Смаилова запустила новую акцию под названием #ЖиваяСтатистикаНасилия, задача которой — показать реальное положение вещей в этой болезненной острой теме. Начав акцию, правозащитница опубликовала анонимную историю казахстанки: ее вместе с подругой изнасиловали 6 парней, передает ИА «NewTimes.kz».

Историю казахстанки, пережившей насилие, редакция приводит полностью и без изменений.

«Иногда приходится преодолеть невероятную боль, ради самого главного подарка от Бога…». Мне было 18. Первый курс института. Ему 26. В те советские времена он зам по хозчасти большого винсовхоза. Это уже потом я узнала, что у него была не одна любовница. А я, единственная дочь своих родителей, была замечательной кандидатурой в жены. Чистая, наивная. Встречи с ним проходили с одобрения родителей. Но были строго регламентированы. Позже девяти меня не отпускали из дома. В тот субботний день я приехала в гости к своим родственникам в то село. Его не застала. Он, оказывается, уехал в Алма-Ату. Сходили с подружкой в кино и возвращались домой. Июнь. Полнолуние. Привычная дорога. И вдруг топот за спиной…

…Их было шестеро. Насиловали по трое каждую. Уже потом выяснится, что видели меня, такую вся из себя. И их взбесило, что я не обратила на них внимания. Это были вполне обыкновенные мальчики. Выпускники, готовившиеся к экзаменам. Все эти годы я старалась забыть эти жуткие моменты. Наши крики ужаса. Когда насиловали. Как кричали люди, которые выбежали из своих домов, слыша наши крики. Как я потом бежала ночью среди виноградников, спотыкаясь и падая. Как перепрыгнула через индустриальный арык и полетела вниз в овраг, содрав всю кожу. Как лежала там, в овраге, до утра, плача и трясясь от страха и боли. Как под утро пришла в дом к родственникам, а там уже была милиция. Их всех поймали. Была экспертиза. Допросы. Долгое следствие. Суд.

И самое страшное для меня, когда на следующий день в дом к родственникам, уже поздно ночью, чтобы его никто не видел, пришел он и сказал: «Забудь. Забудь про меня. И я тебя не хочу знать». И я помню про то чувство вины. Мне казалось, что я виновата во всем. Что сама спровоцировала ситуацию. Потом, помню, была ненависть ко всем мужчинам. Я пыталась покончить жизнь самоубийством. И только в последний момент меня остановила мысль о родителях. Я была у них поздним и единственным ребенком. Мне стало жаль не себя, а их!

Об этом случае знал весь район. Узнали и соседи, и мои одноклассники. Все. Месяца через два-три на фоне стресса у меня, 18-летней, развилась фиброзно-кистозная мастопатия. Обе груди стали, как фарфоровые пиалы. Каменные. Я физически не переносила, если сзади кто-то шел. Не выносила прикосновения к себе. Да. Мне повезло в жизни. Через два года после случившегося я встретила своего будущего мужа. Я ничего от него не утаивала. Рассказала, как есть. И он ответил мне: «Я никогда в жизни не упрекну тебя за твое прошлое. Ты всегда будешь моей девочкой». Он сдержал свое слово. Все 22 года нашей совместной жизни я была его «жаным». Я постаралась забыть ту ночь, как страшный сон.

Лишь однажды мне пришлось вспомнить о ней. Муж работал в 6 управлении. Так получилось, что его начальником был тот самый следователь, который вел мое дело об изнасиловании. Я не знаю, как зашел разговор между ними. Но как-то раз муж сказал мне: «Ты можешь спать спокойно. Организатор, тот, кто подбил других на изнасилование, был убит в тюрьме самими зэками». Я не стала ничего больше расспрашивать у мужа. Этого было достаточно. Прошло уже более 30 лет с тех пор. Прочитав вашу историю, я вспомнила события тех дней. Я была счастлива в своей жизни. Очень жаль, что мой муж так рано и трагически ушел из жизни. Моей подруге повезло гораздо меньше. Она так и не вышла замуж. И детей у нее нет. Никто не осмелился жениться на «испорченной».

Акция #ЖиваяСтатистикаНасилия. В чем ее суть?

Задача акции — собрать как можно больше историй судеб людей, переживших такую трагедию. Потому что это трагедия всей семьи, страдают все близкие потерпевшего.

Поэтому, дорогие друзья, МЫ ПРОСИМ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ!

Что для этого нужно?

1. Небольшой рассказ о пережившей насилие женщине или ребенке. Мы знаем, что мужчины тоже подвергаются сексуальному насилию. Присылайте рассказы независимо от того, сами вы пережили насилие или кто-то из ваших близких. Мы не случайно назвали акцию #ЖиваяСтатистикаНасилия, она покажет всю глубину трагедии этого преступления.

Нам важно знать о пережившем насилие человеке:

− Пол, сексуальную ориентацию, возраст, имя на ваше усмотрение (достоверное или вымышленное), обстоятельства произошедшего.

− Подавали ли заявление в полицию? Приняли или нет, довели до суда или нет, принуждали к примирению или нет? Чем закончилось?

− К кому еще обращались за помощью? Это могут быть школы, больницы, общественные объединения и пр. Какая помощь была оказана?

− Как травма отразилась на физическом и психическом здоровье, в том числе и близких родственников? Обращались ли за помощью к психологам и медикам, был ли результат? Появились ли какие-то хронические тяжелые заболевания после трагедии? Например, онкология, мочеполовая система, репродуктивные функции.

− С какими социальными издержками и проблемами пришлось столкнуться? Например, пришлось сменить школу, место жительства, пришлось уехать от родственников, конфликты, преследования со стороны насильников и их родственников, преследования правоохранительных и других госорганов?

− Каким было детство потерпевшего, росли в полной семье или нет, чем увлекались? Музыка, танцы, спорт, другое развитие? Какое образование и профессия?

− Были ли в семье потерпевшей (-его) ранее подобные трагедии, чем они закончились?

− Ваши предложения по искоренению насилия? Почему это явление есть в нашем обществе, о чем вы жалеете, что вы сейчас хотели бы изменить в той ситуации?

Если нет каких-то данных, значит, не пишите о них. Полные и подробные рассказы лягут в основу независимого исследования.

2. К каждому рассказу мы просим прислать фото, если речь идет о ребенке (мальчик или девочка до 18 лет), то с любой игрушкой, как на фотообразце. Если речь идет о девушке или женщине, то с платком, мужчины, если будут присылать истории и фото, могут прислать то, что посчитают нужным. На фото, на ваше усмотрение, вы можете прислать не скрытый портрет потерпевшего с игрушкой или платком в руках, но только с согласия потерпевшего, можете прислать только фото рук, которые держат игрушку или платок. Девушки могут повязать платок и снять себя со спины — это на ваше усмотрение.

3. После того как напишете историю и пришлете нам на электронный адрес письмо и фотографию, мы просим, чтобы вы выслали нам эту игрушку или платок КАЗПОЧТОЙ: г.Алматы, главпочтамт, обязательно с пометкой «До востребования» в Фонд #НемолчиKZ.

Все собранные игрушки и платки с вашими историями мы соберем и направим в парламент и правительство, а также наше обращение с требованием ужесточить закон!

ЭТО БУДЕТ НАГЛЯДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНИТЬ ЗАКОН! Мы покажем, что некоторые законы важно пересмотреть, ввести новые и ужесточить! Это касается ЗАКОНА О СЕКСУЛЬНОМ НАСИЛИИ, О ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ, О БЫТОВОМ НАСИЛИИ!

Это будет большой прорыв, наглядная совместная работа государства и общества! Хватит в одиночку бороться со злом, все в наших руках! Давайте #СообщаПобедимНасилие!

Наша цель, чтобы эта акция распространилась по всему Казнету и в других странах. Ждем ваши истории на электронный адрес: nemolchikz@mail.ru; на WhatsApp +7 705 151 00 00; на страницу в Facebook’е @NeMolchiKZ.