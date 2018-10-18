Места, выделенные специально для потребления табачных изделий, могут быть размещены в виде кабинок.

Приказом и.о. министра здравоохранения РК от 3 сентября 2018 года внесены изменения и дополнения в некоторые приказы министерства национальной экономики и министерства здравоохранения РК, передает Zakon.kz.

В частности, внесены изменения в Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию мест, выделенных специально для потребления табачных изделий».

В документе говорится, что места, выделенные специально для потребления табачных изделий, размещают в отдельных помещениях, оборудованных дверью или аналогичным устройством, препятствующим проникновению загрязненного дымом воздуха в смежные помещения или на открытых площадках (террасах).

Места, выделенные специально для потребления табачных изделий, могут быть размещены в виде кабинок.

Как отмечается, места, выделенные специально для потребления табачных изделий оборудуются:

— в закрытом помещении приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающей изолированный вывод табачного дыма, препятствующей проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения, раздельно от общей вытяжной системы вентиляции;

— пепельницами или специальными урнами для сбора окурков. Допускается заполнение урн песком и другими негорючими поглощающими материалами в целях обеспечения тушения окурков и спичек.

Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального опубликования (15 октября).