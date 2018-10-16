В одной из школ Шымкента ее бывший ученик распылил перцовый баллончик. 11 учеников получили отравление.

16.10.2018 г. на пульт полиции поступило сообщение от службы скорой медицинской помощи «103» о том, что в одной из школ г. Шымкента был распылен перцовый баллончик.

Установлено, распылил его содержимое учащийся одного из колледжей, который в прошлом учился в этой школе. Ядовитые струи перцового баллончика он направил на одного из учеников, с которым поссорился. Однако в итоге пострадали несколько учащихся этой школы.

Как удалось узнать, бывший ученик беспрепятственно вошел в здание учебного заведения на перемене и встретился с одним из учеников. Между ребятами произошел конфликт.

Директор средней школы № 46 Жанна Буркулова: «Нами было установлено, что бывший ученик нашей школы проник в здание, при этом в кармане у него был газовый баллончик. Как пояснил сам подросток, его обычно носит с собой его мама, так как работает с золотом. В фойе школы он и распылил его содержимое. В итоге ученики нашей школы получили отравление. Состояние всех удовлетворительное. Один уже отправлен из больницы домой. Мы будем досконально разбираться в произошедшем».

По словам учеников, событие развивались в школьной столовой, где конфликтовали ученики двух классов. Один из ребят принялся разнимать их, но бывший ученик именно в него направил струю из баллончика.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 293 УК РК «Хулиганство». Вещественное доказательство — баллончик — изъято с места происшествия.