В Шымкенте нет проблем с твердым топливом. На четырех топливных базах города стоимость угля составляет от 12 500 тенге за тонну, сообщает NUR.KZ.

Так, уголь Майкубенского разреза здесь стоит от 12 500 тенге до 13 800 тенге. Карагандинский уголь стал дороже – от 13 800 тенге за тонну.

И, наконец, высококалорийный уголь так называемого первого сорта (из угольного разреза Жалын) -16 500 тенге за тонну.

«Я живу в черте города, но в частном секторе. Купил уголь, теперь повезу его домой. Естественно я заплачу за доставку. Меня все устраивает, тем более качество угля хорошее», — говорит Айдос Мурат житель г. Шымкент.

К слову, стоимость угля меняется в зависимости от того, насколько далеко от склада проживает конечный потребитель. Посредники, закупающие уголь оптом на топливных базах и реализующие его населению, говорят, что включают в стоимость собственные расходы (включая амортизацию) и доход.