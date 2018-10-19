В Шымкенте в результате пожара в многоэтажном доме пострадал ребенок.

На пульт 101 противопожарной службы Шымкента поступило сообщение о возникновении огня в одной из многоэтажек микрорайона Нурсат.

Прибывшие на место происшествия пожарные экстренно приступили к ликвидации огня, которым была охвачена жилая квартира на третьем этаже. Благодаря слаженным действиям огнеборцев очаг возгорания удалось локализовать, не дав распространиться пламени.

К большому сожалению, без пострадавших здесь не обошлось. В результате пожара пострадал ребенок, которого в срочном порядке госпитализировали.