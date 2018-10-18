В живописном ущелье Бургулюк в зоне отдыха «Айна Булак» прошел популярный в Шымкенте мотокросс-2018.

Непогода — в этот день дул шквалистый ветер, а перед самым заездом пошел холодный дождь, — не остудила желания мотогонщиков вырвать победу у соперников любой ценой.

В мотокроссе приняли участие гонщики из Узбекистана, Киргизии, городов Тараза и Алматы. Всего участвовали 30 гонщиков. Победители получили призы от спонсоров, в том числе и спортивное снаряжение.

Дмитрий Пастёгин, судья этих соревнований, дал высокую оценку их проведению и организации. При этом он подчеркнул, что «сейчас этот экстремальный вид спорта в городе Шымкенте только начинает развиваться. Тогда как во времена СССР в Лисьей балке проходили мировые гонки, такие как «Золотая осень», на которые собирались гонщики из Америки, Европы, Японии. Они на своих мотоциклах вставали в два ряда на стартовой площадке, так как всем не хватало места. Сегодня заново возрождается мотокросс в Шымкенте».

В планах энтузиастов этого вида спорта провести зимние гонки на шипованной резине, а на следующей год собрать на старт мотогонщиков из России, возможно, из Европы. Свое согласие на участие уже подтвердили спортсмены из Узбекистана и Киргизии.